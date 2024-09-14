İBB ekipleri 4 bin 555 sahte parfüme el koydu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince Megakent'in turistik ve tarihi bölgelerinde sahte parfüm satıcılarına yönelik denetim yapıldı.

Son bir yılda yapılan denetimlerde sağlık sorunlarına yol açabilecek 4 bin 555 sahte parfüme el konuldu. 199 kişiye 3 bin 752 idari yaptırım cezası uygulanırken, yediemin depolarına taşınan sahte parfümlerden 3 bin 141'i imha edildi, 1414 sahte parfüm için de imha süreci başlatıldı.

ORİJİNAL AMBALAJLARIN BİREBİR KOPYALARI

Dünyaca ünlü markaların orijinal ambalajlarının birebir kopyalarıyla ve sahte bandrollerle piyasaya sürülen parfümlerin, özellikle turistleri ve vatandaşları yanıltarak orijinal ürün görünümünde satılmaya çalışıldığı belirlendi.