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İBB ile Tevfik Göksu arasında 'Florya'da ağacı kim kesti' tartışması büyüdü

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkan vekili Tevfik Göksu, twitter’dan yaptığı paylaşımda Florya sahilinden bir görüntü yayınladı. Sahildeki ağacın kesildiğini gösteren videoyu paylaşan Göksu, ‘Ağaçların İBB tarafından kesilmesinin umarım mantıklı bir açıklaması vardır’ diye sordu... İBB ise yüklenici firmanın ağacı yanlışlıkla kestiğini ve ceza kesileceğini açıkladı. Bunun üzerine Göksu yeni bir paylaşımda bulunarak sordu: İBB Biz kesmedik ceza yazacağız demiş ancak, kesen arkadaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları. Kendi kendilerine mi ceza yazacaklar?

Tevfik Göksu
Esra Boğazlıyan

Peki Florya sahilindeki ağaç niye kesildi? Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri şu yanıtı verdi:

"BİZ KESMEDİK CEZA YAZACAĞIZ"

“Anroşmanlar üzerinde yabani ot veya çalı tarzı bitkilerin çıkması hem estetik hem de teknik açıdan istenmemektedir.
Bu gerekçelerden dolayı alanda yabani ot temizliği yapan yüklenici firma işçileri, anroşman üzerindeki söz konusu ağaca yanlışlıkla zarar vermişler; verdikleri zarar sonrası ağacın kurtulmayacağını düşünerek kendi iradeleriyle ağacı kesmişlerdir.

"EN KISA SÜREDE DİKİLECEKTİR"

Bu olayla alakalı kurumumuzun herhangi bir talimatı ve tasarrufu bulunmamaktadır. Bu olaya sebebiyet veren yüklenici firmaya gerekli cezai işlem uygulanacak olup aynı nitelikteki ağaç yerine en kısa sürede dikilecektir.”

"AĞACI KESENLER İBB ÇALIŞANLARI"

İBB'nin açıklamasına karşılık olarak sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni bir paylaşımda bulunan Tevfik Göksu şu ifadelere yer verdi: İBB Biz kesmedik ceza yazacağız demiş ancak, kesen arkadaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları. Kendi kendilerine mi ceza yazacaklar?

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