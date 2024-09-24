İmamoğlu, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararının kesinleşmesi durumunda "kendisinin cumhurbaşkanı adayı gösterileceğinin konuşulduğuna" yönelik soru üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:

"Elbette bu konu siyasi bir konu, doğal olarak da partimizi ilgilendiren bir konu. Genel Başkanımız ve merkez yönetimi, bu meselenin İstanbul'da bizim hukukçularımızla birlikte tartışılmasını, bir arada konuşulmasını uygun gördü. Şu anda bu yönde arkadaşlarımız bir görüşme halindeler. Benim Emirgan'daki ofiste başka görüşmelerim vardı. Onları bitirdim. Çıkarken de onları selamlayıp teşekkür ettim. Sürecin hukuki tahlilini ve analizini yapacaklar. Elbette daha sonra partimizin ortaya koyacağı düşünceyi ama partimizin yetkilileri ama Genel Başkanımız paylaşacaktır."