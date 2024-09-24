Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İBB Sancaktepe Kent Lokantası açıldı: İlk servisi İmamoğlu yaptı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da bir ilçeye daha Kent Lokantası açıldı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sancaktepe Kent Lokantası törenle açıldı. Sancaktepe ile birlikte 15. kent lokantasını açtıklarını belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şu an kapasite artırımını arkadaşlarım hazırlıyorlar. İnşallah kapasite artırımını toparladığımızda, çok özel bir sayıya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu, her ilçede en az bir tane kent lokantası anlamına geliyor. Biz şu anda, günde 10 bini aşan bir sayıda kişiye ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 17:16 Güncelleme: 24.09.2024 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sancaktepe Kent Lokantası törenle açıldı.

        İnönü Mahallesi'ndeki Sarıgazi Metro İstasyonu çıkışında hizmet verecek Kent Lokantası'nın açılışına, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı katıldı.

        Açılışta tezgahın arkasına geçerek ilk müşterilere servisi yapan İmamoğlu, lokantadaki çalışanların tamamının kadın olduğunu ifade etti.

        2

        Sancaktepe ile birlikte 15. kent lokantasını açtıklarını belirten İmamoğlu, "Şu an kapasite artırımını arkadaşlarım hazırlıyorlar. İnşallah kapasite artırımını toparladığımızda, çok özel bir sayıya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu, her ilçede en az bir tane kent lokantası anlamına geliyor. Biz şu anda, günde 10 bini aşan bir sayıda kişiye ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        3

        İmamoğlu, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

        YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararının kesinleşmesi durumunda "kendisinin cumhurbaşkanı adayı gösterileceğinin konuşulduğuna" yönelik soru üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:

        "Elbette bu konu siyasi bir konu, doğal olarak da partimizi ilgilendiren bir konu. Genel Başkanımız ve merkez yönetimi, bu meselenin İstanbul'da bizim hukukçularımızla birlikte tartışılmasını, bir arada konuşulmasını uygun gördü. Şu anda bu yönde arkadaşlarımız bir görüşme halindeler. Benim Emirgan'daki ofiste başka görüşmelerim vardı. Onları bitirdim. Çıkarken de onları selamlayıp teşekkür ettim. Sürecin hukuki tahlilini ve analizini yapacaklar. Elbette daha sonra partimizin ortaya koyacağı düşünceyi ama partimizin yetkilileri ama Genel Başkanımız paylaşacaktır."

        4

        Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın kendisini hedef aldığı öne sürülen sosyal medya paylaşımına ilişkin yöneltilen soruyu da yanıtlayan İmamoğlu, "Mansur Yavaş gereken cevabı vermiştir." dedi.

        #Ekrem İmamoğlu
        #İstanbul Sancaktepe
        #kent lokantası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı
        Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı
        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Heyecanlarını paylaştılar
        Heyecanlarını paylaştılar
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        "Bir ulusun başarısı"
        "Bir ulusun başarısı"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?