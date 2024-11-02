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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro İBB Şehir Tiyatroları'ndan kasım turnesi

        İBB Şehir Tiyatroları'ndan kasım turnesi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 'İki Efendinin Uşağı' oyununu 5 Kasım'da Büyükçekmece seyircisiyle buluşturuyor. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 00:13 Güncelleme: 02.11.2024 - 00:13
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        İBB Şehir Tiyatroları'ndan kasım turnesi
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Carlo Goldoni’nin yazdığı, Aslı Öngören’in yönettiği “İki Efendinin Uşağı”, 5 Kasım 2024 Salı günü saat 20.00’de Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde seyirci karşısına çıkıyor.

        İBB Şehir Tiyatroları Kasım ayında farklı kültür merkezlerinde ve sahnelerde, yeni oyunlarla turnelerine devam ediyor. Turne programı şöyle:

        Cadı Kazanı - 12 Kasım Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi

        Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin - 14 Kasım Sancaktepe Sahnesi Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi

        Oscar - 19 Kasım Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezi

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        Cadı Kazanı - 26 Kasım Yenibosna Enver Ören Kültür Merkezi

        İKİ EFENDİNİN UŞAĞI

        Pantolone, kızı Dottore'yi oğlu Slvio ile evlendirmeye karar vermiştir ve evinde bir tören düzenler. Gençler birbirlerine aşıktır ancak daha önce Pantolone'nin kızını evlendirme sözünü verdiği ve öldüğünü sandıkları Federico Rasponi'nin bu törene gelmesiyle işler karışır. Sözlü gelenekten beslenen İtalyan Halk Tiyatrosu Commedia Dell Arte’nin seçkin örneklerinden biri olan ve uşak Truffaldino’nun kurnaz hazırcevaplığı ile ilerleyen oyun izleyicilerine keyifli bir seyir sunuyor. Oyunda, Çağlar Ozan Aksu, Dolunay Pircioğlu, Eraslan Sağlam, Hamit Erentürk, Mert Tanık, Murat Bavli, Müslüm Tamer, Seda Çavdar, Volkan Öztürk, Yeliz Gerçek, Yılmaz Aydın rol alıyor.

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        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        #iki efendinin uşağı
        #turne
        #OYUN
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