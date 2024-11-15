İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere yılda bir kez olmak üzere 3 bin TL verdiği 'Sen Oku Diye' eğitim desteği sonuçları araştırılıyor. 11 Ekim'de biten başvuruların ardından İBB'nin ödemeyi ne zaman yapacağı merak ediliyor. İşte, İBB 'Sen Oku Diye' hakkında detaylar...