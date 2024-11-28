İstanbullular taksi tasarımı seçiyor! Yeni uygulama tabanlı taksi tasarımları için anket başlatıldı
İstanbul trafiğine çıkarılmaya hazırlanan uygulama tabanlı 2 bin 500 taksi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi anket başlattı. Ankette vatandaşlardan yeni taksilerin tasarımları için görüş istendi. İşte, uygulama tabanlı taksilerin özellikleri ve anketteki tasarımlar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin tasarımları için anket başlattı. 5 farklı tasarım sunulan ankette İstanbul Senin uygulaması üzerinden oy kullanılabiliyor. Peki, uygulama tabanlı taksi nedir? İşte, yeni taksiler için olası tasarımlar...
UYGULAMA TABANLI TAKSİ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ DETAYLARI NEDİR?
- Uygulama kapsamında taksiler yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamaları ve bu sisteme entegre taksi durakları üzerinden yolcu alabilecek,
- Bu taksiler yol üzerinden yolcu alamayacak,
- Ödemeler kredi kartları ve İstanbulkart ile yapılacak,
- Yeni taksilerin diğerlerinden ayırt edilmesi için farklı bir tasarıma gidilecek. Araçlar yine sarı renkte olsa da yeni taksiler ‘T’ plaka taşıyacak, taksimetre bulunduracak ve tepe lambaları olmayacak.
- Uygulamada taksi esnafından komisyon alınacak, yolculardan ise herhangi bir komisyon bedeli alınmayacak.
- Ücretlendirme dijital ve kayıtlı olacak böylece İBB tarafından denetlenebilecek.
İBB TARAFINDAN SUNULAN TASARIM SEÇENEKLERİ