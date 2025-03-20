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        Haberler Gündem İBB yolsuzluk soruşturmasında Emrah Bağdatlı'nın ihale konuşması ortaya çıktı

        İBB yolsuzluk soruşturmasında Emrah Bağdatlı'nın ihale konuşması ortaya çıktı

        İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'a yakınlığıyla bilinen Emrah Bağdatlı'yla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı...

        Giriş: 20.03.2025 - 18:50 Güncelleme: 20.03.2025 - 18:50
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        İhale konuşması ortaya çıktı
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        İddiaya göre, hakkında gözaltı kararı verilen ve şu anda firari olan Emrah Bağdatlı, Murat Ongun'a bağlı iletişim koordinatörlüğünde kendi personellerini konumlandırıyordu. Soruşturmada elde edilen bilgilere göre, bu kişilerden biri de kız arkadaşı Ceyda K.'ydı. Murat Ongun'un da özel görüşmelerini de bu ofiste yaptığı öne sürüldü.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre soruşturma kapsamında Emrah Bağdatlı ve kız arkadaşı Ceyda K. arasında geçen bir ihale konuşması ortaya çıktı. Konuşmada Emrah Bağdatlı kız arkadaşı olduğu iddia edilen kişiye bir ismi yönlendirip, Murat Ongun'la görüştüğünü belirterek, “bağlasın bu işi” ifadesini kullanıyor.

        İŞTE O GÖRÜŞME:

        CEYDA K.: Canım sen galiba o bu arkadaşlarla bugün görüşecekmişsin. Bütçesi ne kadar.

        EMRAH BAĞDATLI: haa evet evet evet. Altıncı yılla ilgili destek istiyorlar.

        CEYDA K.: he şöyle biz İbrahim'den ben... aldım.

        EMRAH BAĞDATLI: Tamam

        CEYDA K.: ıı ama biz şeyin şovunu yapacağız. Nedir o Sedat'ın bu açılış şovunu

        EMRAH BAĞDATLI: Hee

        CEYDA K.: Artı İbrahim'den gelen. Benim çok içime sinmedi işin açıkçası ya da anlayamadım çok yani nasıl bir aksiyon yapacağız orada.

        EMRAH BAĞDATLI: Ne zaman bu iş.

        CEYDA K.: 4-5 Nisan'da bu iş.

        EMRAH BAĞDATLI: Tamam

        CEYDA K.: Tamam o yapacak zaten.

        EMRAH BAĞDATLI: Tamam

        CEYDA K.: Konuştuk Murat Bey ile

        EMRAH BAĞDATLI: Tamam

        CEYDA K.: Bağlasın bu işi dedi bütçesini attım sana Murat Bey dedi ki Emrah'la konuş biraz indirim yapsın.

        EMRAH BAĞDATLI: Tamam

        CEYDA K.: İndirim yapsınlar biraz dedi bu işi bağlayalım dedi bilgin olsun.

        EMRAH BAĞDATLI: Tamam şimdi gidiyorum.

        CEYDA K.: Sen son bütçeyi okeylediğinde Ceyda bu bu okeydir dersen ben de adamlardan işin operasyon kısmını takip edeyim.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

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        #ibb yolsuzluk soruşturması
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