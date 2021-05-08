Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses 9 yıllık uzun aranın ardından İbo Show programını yeniden ekranlara taşımıştı. Her hafta İbo Show konukları kimler olacak merakla beklenirken İbo Show'un 8 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanmayacağı öğrenildi. Peki İbo Show bu akşam neden yayınlanmıyor? İbo Show yeni bölüm ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

İBO SHOW BU AKŞAM NEDEN YOK? İBO SHOW YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



8 Mayıs Cumartesi akşamı eğlence programı İbo Show'ın bu gece mübarek Kadir Gecesi olduğu için ekrana gelmediği tahmin ediliyor. İbo Show yeni bölümleri ile gelecek hafta Cumartesi akşamı Star TV ekranlarında olacak.

8 MAYIS 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI

.