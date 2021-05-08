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İbo Show bu akşam var mı? İbo Show bu akşamki konukları kimler? 8 Mayıs 2021 Star yayın akışı

Her hafta büyük bir heyecanla beklenen İbo Show'un bu akşamki konukları merak ediliyordu. Ancak her Cumartesi yepyeni konukları ile seyircilerine eğlenceli anlar yaşatan İbo Show yerine bu akşam yabancı bir sinema filmi yayınlanacak. Peki İbo Show bu akşam neden yok? İbo Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 8 Mayıs 2021 İbo Show konukları...

İbo Show bu akşam var mı? İbo Show bu akşamki konukları kimler? 8 Mayıs 2021 Star yayın akışı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses 9 yıllık uzun aranın ardından İbo Show programını yeniden ekranlara taşımıştı. Her hafta İbo Show konukları kimler olacak merakla beklenirken İbo Show'un 8 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanmayacağı öğrenildi. Peki İbo Show bu akşam neden yayınlanmıyor? İbo Show yeni bölüm ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

İBO SHOW BU AKŞAM NEDEN YOK? İBO SHOW YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

8 Mayıs Cumartesi akşamı eğlence programı İbo Show'ın bu gece mübarek Kadir Gecesi olduğu için ekrana gelmediği tahmin ediliyor. İbo Show yeni bölümleri ile gelecek hafta Cumartesi akşamı Star TV ekranlarında olacak.

8 MAYIS 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI

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