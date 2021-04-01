Uzun bir aradan sonra yeniden İbo Show ile sevenlerinin karşısına çıkan İbrahim Tatlıses her Cumartesi farklı bir formatla ekrana geliyor. Yayınlanacak yeni bölümde ise müzikleri ile damga vuran isimler Star TV ekranlarında İbo Show'a konuk olacaklar... İBO SHOW bu haftaki konukları kimler? İşte 3 Nisan İbo Show konukları isimleri

13 MART İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un bu haftaki konukları Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray olacak.

İBO SHOW NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, her hafta çok özel bölümlerle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, her cumartesi saat 20.00’de Star’da.