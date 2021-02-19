Uzun bir aradan sonra yeniden İbo Show ile sevenlerinin karşısına çıkan İbrahim Tatlıses her Cumartesi farklı bir formatla ekrana geliyor. Yarın akşam yayınlanacak bölümde ise 1990'lı yıllara müzikleri ile damga vuran isimler Star TV ekranlarında İbo Show'a konuk olacaklar... Bu akşam İbo Show konukları kimler? İşte İbo Show konukları isimleri...

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

İbo Show konukları arasında Latif Doğan, Bedia Akartürk, Nuri Sesigüzel, Uğur Karakuş, Kahtalı Mıçe yer alıyor.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.

Öte yandan yeni bölüm tanıtımında İbrahim Tatlıses’in imaj değişikliği de dikkat çekti. Tatlıses’in saçlarında değişiklik yaptığı görülüyor.

.