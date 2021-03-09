Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla 9 sene aradan sonra tekrar yayınlanmaya başlayan İbo Show sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. İbrahim Tatlıses'in uğradığı silahlı saldırı sonrasında televizyon ekranlarına geri dönmesini sağlayan İbo Show'un final yapacağı iddia edildi. İbo Show final mi yapıyor? İBO Show bitecek mi?

İBO SHOW FİNAL Mİ YAPACAK?

Her hafta birbirinden renkli konuklarla Cumartesi akşamları Star TV'de ekrana gelen İBO Show'un rakipleriyle girdiği reyting yarışında geri düşmesi sebebiyle final yapacağı iddia edildi. Cumartesi akşamları ekrana gelen yapımlardan bazılarının Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı gibi diziler olduğu biliniyor. İbo Show yapım ekibinden ya da Star TV'den İBO SHOW'un final yapacağı yönündeki iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.