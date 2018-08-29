Geçtiğimiz sezon 2 milyon 60 bin 866 kişi tarafından izlenen 'Yol Arkadaşım'ın devamı niteliğindeki 'Yol Arkadaşım 2'nin çekimleri tamamlandı. Gösterime ekimde girecek olan filmin tamamlanmasının ardından bir basın toplantısı düzenlendi

'Yol Arkadaşım 2'nin yönetmeni Bedran Güzel, başrol oyuncuları İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Ezgi Eyüboğlu, BKM Mutfak Uniq’te filmle ilgili merak edilenleri anlattı.

'ORTAYA ÇIKAN İŞTEN ÇOK MEMNUNUZ'

İbrahim Büyükak, çıktıkları yolculuğun oldukça zorlu ve heyecanlı olduğunu, “Hem komedi anlamında, hem de aksiyon anlamında ilk filmin üzerine çıkmak istiyorduk. O yüzden de senaryo sürecinden itibaren bu film daha zor geçti. Ortaya çıkan işten çok memnunuz keyifli, komik ve aksiyonlu bir iş oldu. Yorgunluğa değdi diyebilirim” sözleriyle açıkladı.

“FİLME ŞAŞI BAKARSANIZ ESER’İ GÖREBİLİRSİNİZ”

'Yol Arkadaşım 2'de ilk filmde konuk oyuncu olarak yer alan Eser Yenenler’in olup olmadığı yönündeki soruyu İbrahim Büyükak “Filme şaşı baktığınızda Eser’i görebilirsiniz” şeklinde esprili cevap verdi.

Yenenler’in 'Yol Arkadaşım 2' de hikâye gereği rol almadığını söyleyen Oğuzhan Koç, “Eser, bizim yanımızda, yöremizde, her yerimizde, konuya da çok hakim ama hikaye gereği bu filmde yok” dedi.

Filmin kadrosuna dahil olan Ezgi Eyüboğlu, 'Yol Arkadaşım 2' hakkında “İlk filmi çok beğenmiştim. Senaryoyu okurken çok güldüm. Biliyorsunuz senaryoyu okurken gülmek çok zordur. Sunulan teklifi keyifle kabul ettim ve her şey çok güzel geçti” dedi.

AKSİYON SAHNELERİ İBRAHİM BÜYÜKAK’TAN SORULUR!

Filmde bol aksiyon sahneleri olduğunu dile getiren Koç, “Aksiyon sahnelerine İbrahim bakıyor. Bir yerden atlanıp zıplanacaksa hemen gelip kendini paramparça edip gidiyor. Gerçekten dublörsüz risk alan nadir oyunculardan birisi” diyerek yol arkadaşına övgüler yağdırdı.