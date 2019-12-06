"En güzel doğum günüm seninle oldu"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İbrahim Büyükak, önceki gün eşi Nurdan Beşen ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Alışveriş turuna çıktılarını söyleyen çift, "Eksiklerimiz var, boş günümüzde onları almaya çıktık" dedi.

Yeni filminin montajını bitirmek için yeni yıla İstanbul’da gireceklerini söyleyen ikili, "Evde arkadaşlarımızla, ailemizle geçiririz gibi duruyor" şeklinde konuştu.

"CANINI YAKARAK SEVMEK İSTİYORUZ"

Eser Yenerler'in çocuğunu ziyaret ettiğini söyleyen Büyükak, "Henüz sıkıştıramıyoruz bir aylık olduğu için. Canını yakarak sevmek istiyoruz ama biraz daha zaman var" ifadelerini kullandı.

"OĞUZHAN'IN ALBÜM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Yakın arkadaşı Oğuzhan Koç'ın ocak ayında albüm çıkaracağını söyleyen Büyükak, "Çalışmaları devam ediyor, 5 tane daha şarkı yaptı. Geçmişte okumadığı şarkıları cover yapıyor. Ocak ayında albüm çıkaracağını söylemişti, öyle konuştuk" dedi.

FİLMİN SÜRPRİZİNİ AÇIKLADI

Simge Sağın'ın filminde konuk oyuncu olarak kendisini oynadığını söyleyen Büyükak, "Çok güzel bir performans sergiledi Simge Hanım. Filmin sürprizlerinden biri" dedikten sonra alışveriş turuna devam etti.