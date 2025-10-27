Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İbrahim Çelikkol'dan Birce Akalay hakkında konuştu: Taş yerinde ağırdır - Magazin haberleri

        İbrahim Çelikkol: Taş yerinde ağırdır

        Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde başta yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol olmak üzere; Aslı Enver ve Nur Fettahoğlu gibi meslektaşlarını sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı. Bunun üzerine İbrahim Çelikkol; "Taş yerinde ağırdır" diyerek konuyla ilgili sessizliğini bozdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 08:32 Güncelleme: 27.10.2025 - 08:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Beni silmesi önemli değil"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Birce Akalay, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında temizliğe giderek başta yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol olmak üzere; Aslı Enver ve Nur Fettahoğlu gibi bir çok ünlü ismi silmişti. Çelikkol, yakın arkadaşının kendisini silmesiyle ilgili sessizliğini bozdu.

        "ARKADAŞLIKLARIMI SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMİYORUM"

        Arkadaşına sitem eden İbrahim Çelikkol; "Benim kimseyle bir küskünlüğüm yok. Hayatta her şeyi dile getiren bir insan değilim. Hayatı da arkadaşlıkları da sosyal medya üzerinden değerlendirmiyorum. İlişkilerimi de sosyal medya üzerinden götürmüyorum" dedi.

        REKLAM

        "TAŞ YERİNDE AĞIRDIR"

        İbrahim Çelikkol, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Beni yakından tanıyanlar çok iyi bilir, hayatta ne yaşanırsa yaşansın yaşanmışlıklar unutulmaz ve zor günlerde ilişkiler bitse dahi onların yanında olmak gerekir. Ben de başta annesi olmak üzere avukatını da kendisini aramış bir insanım tabii ki... Ama canı sağ olsun çok önemli şeyler değil. Bunlar bizim neslin, bizim kuşağın işleri değil. Bunlar sosyal medyadan takipten çıkmak gibi şeyler... Herkes var olsun, taş yerinde ağırdır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İbrahim Çelikkol
        #birce akalay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüşecek
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Bayrampaşa'da seçimi AK Parti kazandı
        Bayrampaşa'da seçimi AK Parti kazandı
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        "10 kişiyle F.Bahçe'yle berabere kaldılar!"
        "10 kişiyle F.Bahçe'yle berabere kaldılar!"