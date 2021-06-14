"BABA OLMAK ÇOK KEYİFLİ BİR DUYGU"



Ali adını verdikleri iki yaşındaki çocuklarının iyi olduğunu belirten ünlü oyuncu, "Maşallah Ali büyüyor. Doğanın içinde sağlığı sıhhati yerinde. Baba olmak çok keyifli bir duygu, her şey huzurlu" demişti.



Birce Akalay ile aynı dizide olacak olan İbrahim Çelikkol, konuyla ilgili, "Birce çok yakın dostum. Tekrar yeniden bir arada olacak olmak gurur verici" şeklinde konuşmuştu.