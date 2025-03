İbrahim Hatipoğlu'ndan sert sözler: Hangi gerekçe ile alındı?

"BENZER ŞARTLARI ÇARŞAMBA GÜNÜ BEKLİYORDUK..."

"Galatasaray güçlü bir takım, iyi bir hocası ve iyi bir kadrosu var. Her çıktığı maçın favorisidir. Çarşamba günkü maçın da favorisi Galatasaray'dır. Biz bu turu geçip Türkiye Kupası'nı kazanan taraf olmak istiyoruz. Bundan 1 ay önce, Galatasaray'ın RAMS Park'ta Fenerbahçe derbisini oynadık. O maçın öncesini hatırlayın, bir de bu maçın öncesini hatırlayın. Tüm Türkiye'de algı operasyonu yapılıyordu, yabancı hakem atanmasına yönelik. Özellikle Fenerbahçe'nin Asbaşkanı Acun Ilıcalı, her ortamda yabancı hakem çağrıları yapıyordu. Sanki o maç ile bu maç alakasız iki maçımız gibi hava yaratılıyor. Biz Galatasaray olarak mütekabiliyet esasıyla bir ay önce RAMS Park'ta oynadığımız derbinin benzer şartlarını çarşamba günü bekliyorduk. Hem hakem atamaları hem alınan güvenlik için... Benzer tedbirlerin, benzer atamaların yapılacağını ümit ediyorduk. Bir Türk hakemimiz açıklandı. Galatasaray olarak Türk - yabancı ayrımı yapmadığımızı, iyi hakem istediğimizi her fırsatta söyledik. Aynı noktadayız."