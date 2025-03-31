İbrahim Hatipoğlu'ndan sert sözler: Hangi gerekçe ile alındı?

"TARİHE GEÇECEK BİR ŞEY"

"O da tarihe geçecek bir şeydir. O maça neden yabancı hakem atandı? Dünyanın en iyi hakemlerinin getirileceği açıklaması o gün yapıldı, bugün bunlar yapılmıyor? Demek ki Galatasaray - Fenerbahçe maçları RAMS Park'ta başka, Kadıköy'de farklı ve sıradan bir maç oluyor."

VAR HAKEMİ

"Önemli olan bir atama da VAR hakemi. Umarım orada iyi bir VAR hakemi atanır ve bu maç kazasız belasız sona erer."