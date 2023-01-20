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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. İbrahim isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

İBRAHİM İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

İbrahim ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. İbrahim adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer İbrahim isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

İBRAHİM İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, İbrahim ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

İnananların, halkların babası. Kur'an'da adı geçen İbrahim Peygamber. Allah’a en yakın kul.

İBRAHİM ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

İbrahim ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve İbrahim adını koymak caizdir.

İBRAHİM İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de İbrahim ismini kullanan 522.283 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da İbrahim ismini kullanan 70.427 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da İbrahim ismini kullanan 27.666 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de İbrahim ismini kullanan 27.948 kişi bulunmaktadır.

İBRAHİM İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

İbrahim ismine sahip olanlar çok yardımseverdir, bu özelliği sayesinde; yaşlı, çocuk ve hastalarla iyi bir ilişki kurabilir. Uyumun bozulduğu durumlarda sorumluluk alarak işlerin normal, dengeli hale gelmesini sağlar. Başkalarını rahat ettirmek için çaba sarf eder, ancak bu bazen kendisini ve ailesini ihmal etmesi gibi bir soruna yol açabilir.

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