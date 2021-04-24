Edvina Sponza ile birçok kez ayrılıp barışan Kutluay, "İlk ayrılmamız değil. Birçok kez ayrılıp barıştık ama artık bir daha barışacağımızı sanmıyorum" diyerek ilişkilerine son verdiklerini söylemişti. Ancak çift kısa sürede yeniden bir araya geldi.