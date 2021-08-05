İran Cumhurbaşkanı yemin ederek göreve başladı 0:00 / 0:00

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İbrahim Reisi, İran Meclisi'nde düzenlenen ve televizyonlardan canlı yayımlanan yemin törenindede "Kendimi halkın hizmetine, ülkenin onuruna, dinin ve ahlâk yayılmasına, doğruluk ile adalete desteğe adayacağım" diye konuştu.

Reisi, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei'nin yaptığı konuşmanın ardından onun nezaretinde yemin metnini okudu.

Reisi dünkü konuşmasında ise hükümetinin "baskıcı" ambargoları kaldırmaya ve "ülkenin yaşam standartlarını yabancıların iradesine bağlamamaya" çalışacağını söylemişti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Mecliste düzenlenen yemin törenine 115 ülkeden 265 davetli katıldı.

Yemin törenine Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Pakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Nijer Meclis Başkanları ve Umman ile Kuveyt gibi ülkelerden dışişleri bakanları katıldı.

HAMANEY'E YAKIN BİR İSİM

60 yaşındaki İbrahim Reisi'nin kazandığı seçime katılım oranı çok düşük olmuştu.

Reisi, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yakın bir isim ve onun olası haleflerinden biri olarak gösteriliyor.