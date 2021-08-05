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İbrahim Reisi: İran Cumhurbaşkanı yemin ederek göreve başladı, 'Yaptırımlar kaldırılmalı' dedi

18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi, bugün yemin ederek görev başladı. İbrahim Reisi, yolsuzlukla mücadele ve ülkenin ekonomik sorunlarını çözme sözü verdi. Reisi, "İran halkına yönelik yaptırımlar kaldırılmalı. Bu hedefe yönelik her tür diplomatik planı destekleyeceğiz" dedi. Türkiye'den de TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve beraberlerindeki bir heyet törene katıldı.

İbrahim Reisi: İran Cumhurbaşkanı yemin ederek göreve başladı, 'Yaptırımlar kaldırılmalı' dedi
İran Cumhurbaşkanı yemin ederek göreve başladı
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HABERTURK.COM

İbrahim Reisi, İran Meclisi'nde düzenlenen ve televizyonlardan canlı yayımlanan yemin törenindede "Kendimi halkın hizmetine, ülkenin onuruna, dinin ve ahlâk yayılmasına, doğruluk ile adalete desteğe adayacağım" diye konuştu.

Reisi, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei'nin yaptığı konuşmanın ardından onun nezaretinde yemin metnini okudu.

Reisi dünkü konuşmasında ise hükümetinin "baskıcı" ambargoları kaldırmaya ve "ülkenin yaşam standartlarını yabancıların iradesine bağlamamaya" çalışacağını söylemişti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Mecliste düzenlenen yemin törenine 115 ülkeden 265 davetli katıldı.

Yemin törenine Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Pakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Nijer Meclis Başkanları ve Umman ile Kuveyt gibi ülkelerden dışişleri bakanları katıldı.

HAMANEY'E YAKIN BİR İSİM

60 yaşındaki İbrahim Reisi'nin kazandığı seçime katılım oranı çok düşük olmuştu.

Reisi, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yakın bir isim ve onun olası haleflerinden biri olarak gösteriliyor.

Daha önce adalet sisteminin başındaki isim olan Reisi, insan hakları sicili nedeniyle yoğun şekilde eleştiriliyor. İnsan hakları kuruluşları Reisi'yi 1988'de binlerce siyasi tutuklunun infazından sorumlu tutuyor.

"ÖLÜM KOMİTESİ" YARGICI

Reisi, tutuklulara idam cezası veren ve "Ölüm Komitesi" olarak bilinen gizli mahkemelerdeki dört yargıçtan biriydi. Reisi, dönemin Ruhani Lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin yayımladığı fetvanın idam cezalarını meşru kıldığını söylemişti.

ABD 2019'da insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle Reisi'ye ambargolar koymuştu.

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