İbrahim Tatlıses ile oğlu barıştı

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ahmet Tatlı, Nisan ayında mahkemelik olduğu babası İbrahim Tatlıses ile barıştı.

İki yıl önce Ahmet Tatlı, babasının akıl sağlığından endişe ettiğini belirtip, vasi tayin edilmesi için dava açmıştı. İbrahim Tatlıses de kendisine ait evde oturan Ahmet Tatlı'nın oğlu Mert Tatlı'nın taşınmasını istedi.

Bu nedenlerle baba - oğul arasında oluşan yüksek gerilim, konserle sona erdi. İbrahim Tatlıses'in Harbiye Açıkhava'daki konserine giden Ahmet Tatlı, babasıyla arasındaki buzları eritti. Konserden saatler sonra kalp kapakçığı ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, herkesten helallik istedi. Ahmet Tatlı, riskli ameliyat öncesinde babasını yalnız bırakmadığı gibi hakkını da helal etti. REKLAM