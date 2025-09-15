İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford'a başvurdu

İbrahim Tatlıses, yıllar önce okuma - yazmayı nasıl öğrendiğini anlatırken; "Öğrendim. Öğrendim de kendi kendime öğrendim. Mesela el yazılarını kesinlikle çözemedim. Ayrıca şunu da belirteyim. Urfa’da Oxford mudur nedir işte. Okul yoktu ki biz okuyalım" cümlesini sarf etmişti.

Okuma - yazmayı kendi kendine öğrenen İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin Karakaçeli, İngiltere'nin köklü üniversitesi Oxford'da öğrenim görmek için başvuruda bulundu. Tatlıses'in 7 çocuğundan biri olan Gülen Karaçeli'nin kızı olan Berfin Karakeçeli, Harran Üniversitesi Reklamcılık Bölümü'nden mezun oldu.