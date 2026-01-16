Habertürk
        İbrahim Tatlıses, İzmir'de ifade verdi - Magazin haberleri

        İbrahim Tatlıses, İzmir'de ifade verdi

        İzmir'de türkücü İbrahim Tatlıses, eski menajeri Şule Yazar'ın suç duyurusu üzerine şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İzmir Adliyesi'nde ifade veren Tatlıses'in, Yazar hakkında karşı suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 19:26 Güncelleme: 16.01.2026 - 19:39
        İfade verdi
        Türkücü İbrahim Tatlıses hakkında, eski menajeri Şule Yazar'ın suç duyurusu üzerine "başkasına ait bir malı teslim almaya ve malın alınmasına karşı koymaya teşebbüs" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Şikâyete konu olan olayın, Yazar adına kayıtlı olan ve Konak ilçesinde bulunan bir otelle ilgili olduğu belirtildi.

        Tatlıses, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere bugün İzmir Adliyesi'ne geldi. Savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları kabul etmeyen Tatlıses'in, Şule Yazar hakkında suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tatlıses, adliyeden ayrıldı.

        Gün Başlıyor - 15 Ocak 2026 (İran Hava Sahasını Kapattı)

        İran hava sahasını kapattı. Katar'daki ABD üssünde hareketlilik. Venezuela'da X yeniden açıldı. En düşük emekli aylığı düzenlemesi. Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele. Hakimi vuran savcı tutuklandı. Direksiyon sınavında kamera tavsiyesi. Başakşehir'de 3 otobüs birbirine çarptı. İran'da kitlesel cenaze töreni. Körfez Ülkeleri İran için devrede. Nato'dan Türk F-16'lara görev çağrısı. Ufuk Bayraktar'ın haraç davası başladı. Gümüşün fiyatı da sahtesi de arttı. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu.  

