İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna, Bodrum'da görüntülendi

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna önceki gün yakın arkadaşı ile birlikte Bitez de görüntülendi. Fit vucudu ile dikkat çeken Derya Tuna uzun süre denizin tadını çıkardı. Tuna, akşam saatlerinde ise 18 yıllık aşkı İbrahim Tatlıses ile Bodrum Ortakent’te bir balıkçıda baş başa yemekteydi