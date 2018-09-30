Vah Fenerbahçe vah… Neresinden tutarsanız tutun elinizde kalıyor. Rezalet kelimesi az kalır. Yerlerde sürünüyorlar. Skora bakınca utanç verici bir durum… İstek yok, mücadele yok, kazanma inancı yok, tempo yok, fizik gücü yok, taktik hiç yok…



Olmuyor, olmuyor… Hollandalı ile olmayacağı açık ve net… Alın biletini, ekibiyle birlikte gönderin ilk uçakla… Yoksa, koskoca Fenerbahçe’nin anlı şanlı tarihine yazık edersiniz… Toplam 7 maç. Alınan 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet… Kimse bu tabloya bakıp, gelecekten bahsetmesin. Şampiyonluk hayali kuran taraftar, böyle giderse ligden düşmemek için “toplu duaya” çıkacak…



KADRO KALİTESİ DÜŞÜK



Kaliteli bir kadro kurulmadığı ortada. Reyes gibi Jailson gibi oyuncuları her yerde bulabilirsiniz. Fazla uzağa gitmeye gerek yok. Alt yapıda daha iyileri var… Kulübe de oturan, Yiğithan bu savunmanın her yerinde oynayanlardan daha iyi maç çıkarır…

Fenerbahçe’nin bu rezil görüntüsünün yaratıcısı hiç şüphesiz Comolli. Sonra Hollandalılar. Şöyle etrafınıza bakın. Avrupa’nın hangi takımında Hollandalı teknik adam var? Hollanda futbolu yıllardır ikinci sınıftan yukarı çıkamıyor…



Isrardan vazgeçmek zorundalar. Kimler mi? Fenerbahçe yöneticileri. Taraftarın güveni ve kredisini doğru kullanmak için hatadan dönmeliler. Sonucu daha vahim olabilir. Benden söylemesi…



12 dakikada 3 gol yemek herhalde Fenerbahçe tarihinde ilktir. İlk 45 dakika, genç takım sahaya çıksa daha iyi mücadele ederdi. Tek korner atışı kullanamadılar. Sürekli pas hataları yaptılar. Kaptırılan toplar rakibe pozisyon yarattı. Orta sahada tüm ikili mücadeleleri kaybettiler. Tek bir şut yok. Bir tane Ayew’in dizine çarpan topun direkten dönüşü… Hepsi bu kadar…



COCU’NUN OYUN PLANI YOK



Böyle kötü oyun ve yenilen 3 golden sonra zaten maç bitmişti. İkinci yarı ne yaparsanız yapın, skoru değiştirmek zordu. Hele Fenerbahçe için imkansızdı. Maç sabaha kadar oynansa, gol atamazdı Sarı-Lacivertliler…



İkinci yarıya çıkarken, 3 oyuncu değişikliği hamlesini bekliyorduk. Artık, tüm riskler alınmalıydı. Ne oldu biliyor musunuz? Aynı takımla devam etti Cocu. Sanki, yenik takım Fenerbahçe değilmişçesine...



Oyunu okuyamayan, bugüne dek hamleleri, değişiklikleri yanlış olan Hollandalının bir oyun planı olduğunu kimse söyleyemez herhalde. Savunma derseniz elek gibi. Orta saha vasatın altında. Gelen geçiyor. Ataklar tam bir karambol şeklinde geçti. Slimani, Çaykur Rizespor savunmasının içinde tek başına kayboldu gitti…



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, doğru oyun planını oturtamayan Cocu ile, kötü transferlerin sorumlusu Comolli konusunda bir kez daha düşünmeli. Zararın neresinden dönerseniz kardır. Size inanan ve güvenen taraftarı mutlu edecek bir karar almak zorundasınız… Yarışın içinde olmak mı, yoksa sezonu kaybetmek mi? Karar sizin…



Ç.RİZESPOR İÇİN BÜYÜK ONUR



Çaykur Rizespor, dün akşam ilk galibiyetini aldı. Süper Lig’in en sorunlu takımı. Teknik direktör değişmiş. Okan Buruk’un ilk maçı… Karşılarında Fenerbahçe var. Fakat öyle bir inançla çıktılar ki karşılaşmaya. Takım olarak hata yapmadan oynadılar. Attıkları 3 gol de farklı pozisyonlardan geldi. Hazırlık çalışmalarını sahaya çok iyi yansıttılar… Aminu, Vedat Muriqi, Boldrin, Gökhan sahanın yıldızıydı…

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