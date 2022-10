İbrahim Yıldız: Derbideki kritik nokta...

Portekizli teknik adam Jesus, her maça farklı kadro ile çıkıyor. Beşiktaş karşısında yine sürpriz bir 11 göreceğimiz kesin.Futbolumuza renk katan Jesus’un, oyun planı sürekli atak oynatma üzerine kurulu. Önde baskı yapan, her oyuncusundan gol bekleyen, son ana kadar ileri oynayan bir oyun anlayışı var.Fenerbahçe’nin kadro bilinmezliği elbette Beşiktaş’ı kaygılandırıyor. Hangi oyuncuya, nasıl bir önlem alacağı belirsizliği var.Sarı-Lacivertlilerde formda oyuncu sayısının fazlalığı kendileri adına büyük avantaj. Kaleci Altay ile Szalai dışında kimsenin yeri garanti değil. Sahaya çıkan her oyuncu sistemin işleyen bir dişlisi gibi görev yapıyor.