İbrahim Yıldız: Derbideki kritik nokta...

İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği atmosferi yüksek bir maç bizi bekliyor.



Elbette sonucunu tahmin etmek çok güç. Bırakın sonucu mücadeleyi düşünmek bile futbolseverler adına heyecan verici.



Geçmiş maçlar bir yana, bu derbi de kendine özgü bir karşılaşma olacak.





Öncelikle, çekişmeli, mücadele gücü yüksek, bol pozisyonlu, gollü bir maç olacağını söyleyebiliriz. Dileriz, futbolun tüm güzelliklerini içinde barındıran bir mücadele izleriz.



Derbi maçının kilit isimlerinden çok, teknik direktörlerin taktiği de sonucu belirleyecektir.



Mutlak performansı iyi olan, maça damga vuran oyuncular çıkacaktır.



Her şeyden önce orta alanları güçlü olan takım bir adım önde olacaktır.



Bilindiği gibi, Fenerbahçe kulübe zenginliği ile bir adım öne çıkıyor. 22 hazır oyuncu Sarı-Lacivertli takımın en büyük avantajı. Öncelikle, çekişmeli, mücadele gücü yüksek, bol pozisyonlu, gollü bir maç olacağını söyleyebiliriz. Dileriz, futbolun tüm güzelliklerini içinde barındıran bir mücadele izleriz.Derbi maçının kilit isimlerinden çok, teknik direktörlerin taktiği de sonucu belirleyecektir.Mutlak performansı iyi olan, maça damga vuran oyuncular çıkacaktır.Her şeyden önce orta alanları güçlü olan takım bir adım önde olacaktır.Bilindiği gibi, Fenerbahçe kulübe zenginliği ile bir adım öne çıkıyor. 22 hazır oyuncu Sarı-Lacivertli takımın en büyük avantajı.





Portekizli teknik adam Jesus, her maça farklı kadro ile çıkıyor. Beşiktaş karşısında yine sürpriz bir 11 göreceğimiz kesin.



Futbolumuza renk katan Jesus’un, oyun planı sürekli atak oynatma üzerine kurulu. Önde baskı yapan, her oyuncusundan gol bekleyen, son ana kadar ileri oynayan bir oyun anlayışı var.



Fenerbahçe’nin kadro bilinmezliği elbette Beşiktaş’ı kaygılandırıyor. Hangi oyuncuya, nasıl bir önlem alacağı belirsizliği var.



Sarı-Lacivertlilerde formda oyuncu sayısının fazlalığı kendileri adına büyük avantaj. Kaleci Altay ile Szalai dışında kimsenin yeri garanti değil. Sahaya çıkan her oyuncu sistemin işleyen bir dişlisi gibi görev yapıyor. Portekizli teknik adam Jesus, her maça farklı kadro ile çıkıyor. Beşiktaş karşısında yine sürpriz bir 11 göreceğimiz kesin.Futbolumuza renk katan Jesus’un, oyun planı sürekli atak oynatma üzerine kurulu. Önde baskı yapan, her oyuncusundan gol bekleyen, son ana kadar ileri oynayan bir oyun anlayışı var.Fenerbahçe’nin kadro bilinmezliği elbette Beşiktaş’ı kaygılandırıyor. Hangi oyuncuya, nasıl bir önlem alacağı belirsizliği var.Sarı-Lacivertlilerde formda oyuncu sayısının fazlalığı kendileri adına büyük avantaj. Kaleci Altay ile Szalai dışında kimsenin yeri garanti değil. Sahaya çıkan her oyuncu sistemin işleyen bir dişlisi gibi görev yapıyor.





Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael adına zor bir karşılaşma olacak. Kaybettiklerinde geleceği ile ilgili bir belirsizlik doğacağını söylemek mümkün.



Siyah-Beyazlılar elindeki yetenekli oyunculara güveniyor. Kadroda golcü oyuncuları var. Seyircinin desteği de unutulmamalı.



Beşiktaş’ın en büyük sorunu, kalesinde sıkıntı yaşaması. Kolay gol yiyorlar. Ancak uzun toplarla tehlikeli oldukları da unutulmamalı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael adına zor bir karşılaşma olacak. Kaybettiklerinde geleceği ile ilgili bir belirsizlik doğacağını söylemek mümkün.Siyah-Beyazlılar elindeki yetenekli oyunculara güveniyor. Kadroda golcü oyuncuları var. Seyircinin desteği de unutulmamalı.Beşiktaş’ın en büyük sorunu, kalesinde sıkıntı yaşaması. Kolay gol yiyorlar. Ancak uzun toplarla tehlikeli oldukları da unutulmamalı.