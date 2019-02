Benfica maçında büyük bir enerji harcayan Galatasaray’ın yorgun olacağı varsayılıyordu… Öyle olmadı. Galatasaray taraftarının da desteği ile yine performansını en üst düzeyde gösterdi… Mücadele gücü, efor, oyun hızı ve daha önemlisi kazanma arzusunu gördük…



Kim ne derse desin. Sarı-Kırmızılı takım Fatih Terim’in inatçı yapısı ile kazanmayı başarıyor. Terim, oyuncularını her maça farklı hazırlıyor. Koşmayan, aklı oyunda olmayan, isteksiz futbolculara gözdağı veriyor her zaman. Bu tutum farklı bir motivasyon getiriyor. Taktik, oyun planı, sistem bunların hepsini kağıt üzerinde anlatabilirsiniz… Önemli olan sahaya çıkan futbolcuların ortak bilinç etrafında toparlanması. Neydi bu bilinç? Kazanmak ne olursa olsun kazanmaktı…



GALATASARAY’IN MÜCADELESİ İYİYDİ



Sarı-Kırmızılı takım her maçta olduğu gibi direkt oynamayı seviyor. Pas oyunu yerine daha çok rakip alana inmeyi, kenarları kullanmayı ilke edinmişler. Akhisarspor karşısında 30’un üzerinde orta yapıldı. Bu rakam azımsanmayacak kadar çok. Atılan kornerler yine oyun üstünlüğünün göstergesiydi…



Orta alanda Belhanda, Feghouli forvette Onyekuru sahanın en iyi oyuncuları olarak dikkat çektiler. Uzun süredir sakatlığı olan Emre Akbaba’nın henüz yeterli fizik gücü olmadığını gördük. İlk 45 dakika oynayan Emre’nin yorgunluğu ortada… Karşılaşmaya baktığımızda oyunu yönlendiren Galatasaray, istediği zaman tempoyu arttırdı. Zaman zaman rakip ceza alanında oynanan oyunun tek eksiği gelmeyen goldü…



Son dakikaya kadar beklenilen golün atılamayışının nedeni elbet sorgulanmalı. 90+4’de gelen gol şampiyonluk yarışı için büyük önem taşıyor. M.Başakşehir’in kazandığı haftada alınan 3 puanın önemi oldukça büyük…



Öncelikle şunu vurgulayalım. Kapanan savunmaya karşı yapılan çok sayıda orta sonuçsuz kalıyorsa, yapılacak şey daha çok şut atma olmalıydı. Alan daraltan ve adam adama oyunda başarılı olana rakibe karşı şut olanağı bulmak elbette zor. Ancak, Galatasaray’ın kadrosunda bu savunmayı açacak teknik becerisi yüksek oyuncular var…



FUTBOL ŞANSI SON DAKİKADA GELDİ



Mutlak, şans faktörü futbolda önemli. İki topun direkten döndüğünü varsayarsak şansın olmadığını söyleyebiliriz…

Ancak, son dakikada hiç beklenilmeyen bir anda gelen gol futbol şansı mı yoksa bir hatadan mı geldi? Elbette, Akhisarspor kalecisi Lukac’ın hatası büyüktü atılan golde. Üstelik, maçın en iyi oyuncusu Lukac neredeyse yıldızlaştığı bir karşılaşmada tek hata yaparak tüm iyi oyununu çöpe attı… Kaleci olmanın dayanılmaz zorluğu böyle bir şey olmalı herhalde…



Fatih Terim, oyunun sıkıştığı son bölümde, gol sorununu çözmek için daha önce denediği Donk faktörünü devreye soktu yine. Hava toplarında üstünlüğü olan Donk atılan golde, kaleciye yaptığı baskı ile verilen görevini hakkıyla yerine getirdi. Terim’i bir kez daha haklı çıkardı…



Sarı-Kırmızılılar alınan 3 puanla M.Başakşehir’e "Ben de bu yarışın içindeyim” mesajı verdi. İlginç ve zorlu bir yarış izleyeceğiz. Gördüğümüz kadarıyla iki takım arasında geçecek şampiyonluk mücadelesi…



MITROGLOU’DA İŞ VAR



Yunanlı golcü ilk golünü attı. Oyun içerisinde yaptığı klas hareketler vardı. İlk yarı yüzde yüz bir pozisyonu kaçırdığını da belirtelim. Dikkat çeken özelliği ise arkadaşlarına iyi pas servisi yapması. Savunmayı rahatsız ediyor. Tek eksiği henüz istenilen güç seviyesinde değil. Sanki, Diagne ile birlikte oynarsa daha başarılı işler yapar. Özellikle kapanan savunmalara karşı bu ikili daha etkili olabilir…



HAKEM ARSLANBOĞA HATALIYDI



Yenilenen Merkez Hakem Komitesi, sorunlara çare olamadı ne yazık ki. Her maç hakem hataları daha çok konuşuluyor… Suat Arslanboğa, çıkardığı kartlar ve kararları ile hatalar zinciri oluşturdu. Vasat bir yönetim gösterdi. Her iki takım aleyhine yanlış düdükler çaldı.



Mariano’ya ikinci sarı kartı çıkartmadı. Rakibinin ayağına basan oyuncu doğru karar verilse kırmızı kartla oyun dışı kalacaktı.

Benzer pozisyon da Akhisar’lı oyuncu sarı kartla cezalandırıldı.



Luyindama’ya yapılan hareket penaltıydı. Bunu da atladı Arslanboğa.



Faul yapılan oyuncunun alkış hareketini sarı kartla cezalandırırken, faul yapana kart göstermedi…