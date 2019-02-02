Kasımpaşa üst üste üçüncü yenilgisini aldı. Rizespor ve Medipol Başakşehir’in ardından Demir Grup Sivasspor’a kendi sahasında yenilmesinin en temel nedeni savunma yapmayı beceremeyişleriydi… 20 gol atan Diagne ile kanat oyuncusu Eduok ara transferde başka takımlara gönderilmeleri elbette ciddi bir güç kaybı yarattı… Ancak yenilgileri giden oyunculara bağlamak işin kolay tarafı olur. Bu iki oyuncunun takımda yer aldığı dönemlerde de Kasımpaşa gol yemeyi alışkanlık haline getirmişti…

Şu anda Süper Lig’in en çok gol yiyen takımlarından birisi Kasımpaşa. Lig sonuncusu Akhisarspor’la yedikleri gol sayısı (32) aynı… Bu hatta bir sorun olduğu gerçek… Sezon başından bu yana “Nasıl az gol yeriz?” sorusunun yanıtı aranmamış. Her maç gol yemek kaçınılmaz hale gelmiş… Avrupa hedefi olan bir takımın, öncelikle savunmayı güçlü tutmak zorunda olduğu bir gerçek. Önce, gol yemeyeceksin, sonra gol atacaksın…

GOL YEME HASTALIĞI

Kasımpaşa ilk işini yapamadı bir türlü, yani gol yememeyi beceremedi. Gol atmayı ise kolay halletmişlerdi. Ellerinde çok iyi bir golcü vardı. Ne kadar gol yerseniz yiyin, bir şekilde golünü atıyordu. Bu nedenle yenilen goller çok sorun olmuyordu… Şimdi, ciddi bir sorunla karşı karşıya Kasımpaşa. Artık, çok rahat gol atma şansı kalmadı. Bırakın Türkiye’yi Avrupa’da bile en çok gol atmış bir oyuncu artık kadrolarında yok. Buna göre taktik geliştirmek zorundalar. Hiçbir şey olmamış gibi, aynı mantık ve taktikle oynamaları büyük hata. Böyle giderse, ilk yarı topladıkları puanlara şükredir hale gelirler…

Takımlar kadrolarını çok güçlendirdi. Düşme potasında yer alanlar canlarını dişine takmış oynuyorlar. Büyük mücadele ortaya koyduklarını görüyoruz. Anlayacağınız işler artık daha zor. Her maç bir final havasında geçiyor…

SAVUNMAYI GÖZDEN GEÇİRMEK ZORUNDALAR

Vurdumduymazlık, maça iyi motive olamamak, eksik mücadele, isteksizlik, amaçsızlık inanılmaz kötü sonuçları doğurur. Ve hiç beklenilmeyen durumları karşısında kalmak sürpriz olmaz… Yeni transfer Perica, hava toplarında iyi. Bir de gol attı. Ancak, ayağında top tutamıyor. Arkadaşlarına alan yaratması, rakip savunmayı sürüklemesi şimdilik yok. Diagne’nin orta alana kadar gelip pozisyon hazırladığını biliyoruz. İlk maçına bakıp kesin bir yargıda bulunmak elbette haksızlık olur. Gördüğümüz yan toplarda bir üstünlüğü olduğu…

Mustafa Denizli tecrübesi ve futbol aklı ile ülkemizin en önde gelen teknik adamı. Sorunları çözecek, yeni oyun planı ve taktikle takımı toparlayacak hamleleri yapacaktır…

SİVASSPOR İYİ TAKIM OLMUŞ

Sivasspor dersine iyi çalışmış. Kazandıkları topları nasıl kullanmaları gerektiğini iyi biliyorlar. Yan topların tehlikeli olacağı üzerine kafa yormuşlar. Attıkları 3 golde birbirinin benzeriydi… Ayrıca Ziya bir forvet oyuncusu gibi aldığı her topla Kasımpaşa ceza alanına kadar geldi. Bu hattı koridor gibi kullandı. Karşılayan, müdahale eden bir Kasımpaşalı oyuncu yoktu. Maç süresince bu durumu teknik heyet seyretti…

Sivasspor’un yeni transferi Diabate, çok yetenekli bir oyuncu. İki golün pasını verdi. Teknik özellikleri var. Robinho’yu aratmayacak gibi…