Galatasaray ara transferi nokta atışlarla tamamladı. Onyekuru’nun yeniden takıma dönmesi takıma büyük ivme kazandıracak. Bunu son iki maçta gördük. Onyekuru, iki maçta 3 gol atarak Galatasaray için ne kadar önemli bir isim olduğunu kanıtladı.

En büyük özelliği hızlı oluşu. Üstelik rakibini kolay geçiyor. Çalım atma ustası. Sarı-Kırmızılıların en büyük eksiğini kapatmış oldu. Fatih Terim’in, Onyekuru transferi için yaptığı ısrarda ne kadar haklı olduğu anlaşıldı. Bir anlamda takımı sırtlayan, zor anlarda gol yollarını bulan yetenekli bir oyuncu.

Galatasaray’ın bir başka yeni transferi ise Mısırlı oyuncu Mustafa. İyi bir fiziğe sahip. Toplara çok sert vurmasının yanı sıra iyi sıçrıyor. Bu özellikleri ile Sarı-Kırmızılıların gol sorununu çözebilir. Tıpkı Onyekuru gibi hazır gelmesi büyük avantaj.

Başakşehir karşılaşması yeni transferler adına iyi bir test oldu. Geçen yılın şampiyonu ne kadar kötü bir süreç yaşasa da güçlü oyunculara sahip. Teknik özellikleri olan, ayağa iyi top yapan bir takım. Yeni teknik direktör Aykut Kocaman, coşkusunu ve heyecanını yitirmiş bu takımı toparlayabilir. O potansiyel var. Kolay gol yeme alışkanlığını giderdiklerinde ligde üst sıralara çıkabilirler.

Galatasaray karşısında özellikle ikinci yarı iyi top yaptılar. Ama son vuruşları değerlendiremediler. Eksik oyuncularının olması onlar adına ciddi bir sorundu. Yine de eski günlerine dönme adına bir performans gösterecekleri görülüyor.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın üstünlüğü altında geçti. Başakşehir kaçırdığı penaltı ile moral olarak iyice geriye düşünce, ev sahibi takım daha motive olarak oyuna ağırlığını koydu. Üstelik, Donk gibi usta bir oyuncu ortaya çıktı. Harika bir orta yaptı. Onyekuru için bu topu kaleye atmak çok da zor olmadı. Donk, ikinci yarı attığı golle maçın bitişini de ilan etti.

Maçın öne çıkan isimlerden birisi oldu Onyekuru ile birlikte.

Karşılaşmanın hakemi çok tartışıldı. Aykut Kocaman, Demba Ba’nın Donk tarafından düşürülmesinin penaltı olduğunu dile getirirken haklıydı. Hakem Arda Kardeşler, bu pozisyonu atladı.

Galatasaray’ın kazandığı penaltıda ise Onyekuru’ya yapılan hareketin şiddeti tartışılan bir başka konuydu. Penaltı yorumcuları ve izleyenleri ikiye böldü. Anladığımız kadarıyla bu konuda görüşler yarı yarıya şeklinde.

Fatih Terim, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçını düşünerek oyun temposunu yükseltmedi. Oyuncuların fiziksel durumu yanı sıra sakatlık gibi olumsuzlukları da göz önüne alarak skoru korumayı yeğledi. Zaten rakibin gol atabilecek gücü de neredeyse yok gibiydi.

Şu noktayı da vurgulamak doğru olur. Galatasaray ara transfer dönemini verimli geçirdi. İyi bir kulübeye sahip oldu diyebiliriz. Yoğun maç trafiğinde yeterli oyuncuya sahip olmak her teknik adamın isteğidir. Sarı-Kırmızılı takım bu anlam da yeterli bir kadro kurmuş oldu.

Onyekuru ve Donk iyi oynadılar ve maçın sonucuna etki yaptılar. Ancak, sezon başından bu yana ilk 11’de oynayan ve neredeyse her maçı 90 dakika tamamlayan bir başka başarılı isim ise Taylan’dı. Bu oyuncunun da hakkını vermek gerekiyor. Orta sahanın vazgeçilmezi oldu. Gösterişsiz fakat takım adına büyük katkı yapan bir oyuncu. Her maç performansını bir üst çıtaya taşıması da çok net olarak ortada.

Fenerbahçe karşılaşması öncesi alınan 3 puan moral ötesinde, takımın birlikteliği ve inancı adına önemliydi. Galatasaray bu başarıyı gösterdi…