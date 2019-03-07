Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Şenol Güneş’in durumu Beşiktaş Kulübü’nde tartışılır hale geldi…



Bir süredir, yönetim ile Güneş arasında süregelen çekişme giderek futbol takımını etkilemiştir…



Beşiktaş takımı şampiyonluk iddiasından uzaklaşmış, Avrupa defterini kapatmış, kupa dışında kalmış bir sezon yaşıyor…



Arka arkaya kazanılan şampiyonluklar geride kaldı. Fedadan vedaya dönüşen bir süreç yaşanıyor…



Yönetim mali çıkmazı giderebilmek için her yolu deniyor. Hala şampiyonluk primlerinin alınmadığı bir gerçek.



Oturmuş kadronun önemli figürleri bir bir elden çıkarıldı. Takımın iskeleti yok edildi. Alınan ve satılan oyuncular bir sorun olarak sürekli gündeme geldi. Şenol Güneş her fırsatta, konuyu gündeme taşıdı. Üstü kapalı olarak yönetimi eleştirdi. Yukarıda yaşanan bu çekişmenin futbol takımına yansıması kaçınılmazdı.



İşler iyi gitmezken, ortaya çıkan Milli Takım Teknik Direktörlüğü söylentileri ve ardından Şenol Güneş’in göreve getirilmesi iplerin koptuğunun en somut örneğiydi… Üstelik, Şenol Güneş’i Milli Takımın başına getiren Yıldırım Demirören’di. Demirören, Futbol Federasyonu Başkanlığı’nı bıraktığı gün bu kararı vererek Beşiktaş yönetimine mesajını da vermiş oldu…



YÖNETİM İSTİFA BEKLİYOR



Yıldırım Demirören’in başkanlığı bırakması olması gereken bir eylemdi. Şans oyunlarını oynatan bir şirketin sahibi olarak Federasyon başkanlığını yapması etik olmayacaktı. Ayrıca, FIFA bu konuya sıcak bakmayacak eleştiriler herkesi yıpratacaktı. Bu nedenle, Demirören en doğru kararı verdi…



Şenol Güneş, sezon bitiminde yani 1 Haziran tarihinden itibaren yeni göreve başlayacağını açıklamıştı. Ancak, önümüzde iki milli maç var. Milli Takım ya yardımcı antrenörle maçlara çıkacak ya da yeni teknik direktör Güneş, erken mesai yapacaktı. Konuyla ilgili Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklama kargaşayı ortadan kaldırdı. Şenol Güneş bu maçlarda takımın başında olacaktı. Bu kez bir başka sorun ortaya çıktı. Şenol hoca, iki takımı aynı anda mı çalıştıracaktı?

Bunun örneğini çok kez gördük. Fakat, Beşiktaş yönetimi zaten var olan sorun üstüne yeni durum karşısında bir tavır almak istiyor. Şenol Güneş’in istifa etmesini bekliyorlar.



Güneş hocaya yakın isimlerden edindiğimiz bilgiye göre, Şenol hoca sezon sonuna kadar görevini yapmaktan yana. İstifayı düşünmüyor… Ya da, alacaklarını verirlerse görevi hemen bırakabilir…

ÖNEMLİ OLAN MİLLİ TAKIM



Para sorunu her zaman giderilmesi zor konuların başında gelir. Bugün Şenol Güneş, kendi durumunu açıklayacak…

Doğrusu, her iki tarafın daha fazla yıpranmaması için istifa kaçınılmazdır. Şenol Güneş, bundan sonra Milli Takım'ın başında eski günlerde olduğu gibi başarıya odaklanmalıdır. İş ne kadar sürünceme de kalırsa o kadar zarar verir…

Ne Şenol Güneş’in Beşiktaş’tan alacağı para ne de başka bir şeyin önemi yoktur. Burada önemli olan Milli Takımdır…

Yeni bir sayfa açılacaksa, tartışmasız, sorunsuz, dedikodusuz bir dönem başlatılmalı. Buna hepimizin ihtiyacı var…