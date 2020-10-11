Futbol Federasyonu önümüzde ki haftadan itibaren localara seyirci alınacağını açıkladı.

Federasyonun kararında yüzde 50 kapasite oranı dikkat çekti.

10 gün önce bu tür bir açıklamanın yapılacağını “taraftara müjde” başlığı ile yazmıştık. Ancak, localar için getirilen kısıtlamayı beklemiyorduk açıkçası. Sağlık Bakanlığı’nın isteği bu kararda etkili olmuş anlaşılan.

Localara kısıtlı da olsa seyirci alınması önemli bir adım aslında. Salgının seyrine göre, gelecek de daha fazla taraftarın statlara alınacağı ortada.

İşin sağlık yanı bir yana, futbolseverlerin futbolla buluşması an meselesi…

Elbette sağlık her şeyden çok daha önemli.

Yine de alınacak önlemler sorunsuz maç izleme yolunu açacaktır.

Günümüzde, lokantalar, kafeler, sinemalar belirli koşulları yerine getirerek normal yaşama döndü. En son Antalya Altın Portakal Filim Festivali’nde izleyiciler sinemaları doldurdu.

Kapalı alanlardaki faaliyetler yapılırken, statların taraftara kapalı olması biraz anlamsız gibi geliyor.

Üstelik UEFA, konuyla ilgili yüzde 20 oranında seyircili oynatma kararını açıkladı.

Riskin en az olduğu alanlar futbol alanlarıdır bence. Yeter ki, federasyon planlamayı iyi yapsın. Az sayıdaki seyirciyi stat içine doğru biçimde yerleştirsin.

En basit örneğiyle, metro, otobüs, metrobüs gibi kapalı araçlarda saatlerce yolculuk yapanların salgına yakalanma riskinin daha fazla olduğu gerçeği göz önüne alınabilir.

Sağlık Bakanlığı, federasyonun sağlık kurulu ile koordineli çalışarak seyircilerin statlara hangi koşullarda alınacağını belirleyebilir.

Maç hasretini bir an önce gidermek isteyen taraftar talimatlara uyacaktır…

Mali zorluklar içerisinde kıvranan kulüpler de seyircili oynama kararını sabırsızlıkla bekliyor.

KRİZ KAPIDA

İşin bir başka yönü ise çok daha vahim. Statlara alınacak taraftar da bu sorunu çözmeye yetmez.

Tahmin ettiğiniz gibi parasızlık tüm takımların belini bükmüş durumda. Gelirler neredeyse dip yaptı. Bankalar ile yapılan anlaşmalar günü kurtarmaktan öteye gitmiyor. Gelecek ne gösterir kimse bilmiyor.

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Göztepe dışında düzenli maaş ödeyen kulüp yok. Bazı takımlar 4 aydır oyuncularına ödeme yapmıyor. Henüz ligin başında yaşanan bu sorun, gelecek aylar da ciddi çıkmaza gebe. Kriz gittikçe derinleşiyor…

TEK ÇIKAR YOL PARALI BAŞKANLAR

Tek çıkar yol, eskiden olduğu gibi paralı başkanlar dönemine dönmektir. İşler düzelene kadar bu tür bir girişim takımları düzlüğe çıkarabilir.

Burada sorun bu tür insanları bulmak mümkün mü?

Fenerbahçe nasıl Ali Koç’la işleri düzeltmeye gidiyorsa, öteki takımlar da bu yolu benimseyebilir.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şimdiye kadar milyon dolarları kendi cebinden harcayarak takımı ayakta tutmaya çalışıyor. En son 120 milyon TL kefalete imza attı…

Ülkemizin saygın iş adamları taraftarı oldukları takımlara el uzatmalı. Ya da ikna edilmeliler. Ali Sabancı ile Ali Ülker’in iyi birer Galatasaraylı olduğunu biliyoruz.

Tıpkı Tuncay Özilhan’ın Beşiktaşlı olması gibi…

40-50 milyon doları kasaya koyacak başkanlar, kulüplerin kurtarıcısı olabilir…

Yoksa tünelin ucunda ışığı görmek imkansız…