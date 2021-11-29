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İbrahim Yıldız: Vitor Pereira'nın yetenek takıntısı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Göztepe - Fenerbahçe maçını kaleme aldı

İbrahim Yıldız: Vitor Pereira'nın yetenek takıntısı

Fenerbahçe için Göztepe karşılaşması oldukça önemliydi. Lider Trabzonspor’un kazandığı haftada İzmir’den 3 puan almak istiyorlardı. Avrupa dönüşü bir başka deplasmandan galip gelmek amacı ile maça çıktılar. Portekizli teknik adam Pereira, Göztepe’nin bu kadar dirençli bir oyun çıkaracağını elbette öngörmemişti.

İzmir takımı, sezonun en iyi maçlarından birini oynadı. Mücadele, tempo, istek Sarı-Kırmızılı takımda üst düzeydeydi.
Kazanmak adına çok koştular. Topları kazandılar. Yılmadılar. Pozisyonlar buldular. Bir topları da direkten döndü. Galip gelseler yadırganmazdı. Ortaya koydukları oyun heyecan vericiydi. Maç boyunca hiç pes etmediler…

Fenerbahçe’ye gelince; rakibinin galibiyete açlığını görünce şaşırdılar. Masaya karnı tok olarak oturmuş gibiydiler. Çok koşan rakibine karşılık vermek için aynı yöntemi denemek istediler. Elbette bunu başaramadılar. Pereira elindeki yetenekli oyuncuların neler yapacağını bilmiyor herhalde. Koşan bir takımı durdurmanın en basit yöntemi teknik oyuncular ile karşılık vermektir. Peki, Fenerbahçe ne yaptı? Mesut Özil ile İrfan Can’ı kenar çizgilerine zincirlemişti. Bu da rakibin işini kolaylaştırdı. Buna rağmen İrfan Can çok güzel hareketlere imza attı. Golün de pasını verdi. İyi oynayan, teknik kapasitesi olan, sonucu değiştirme adına önemli bir isim olan İrfan oyundan alındı. Şaşırtıcı bir karardı. İrfan gibi, izleyenler de bu değişikliğe bir anlam veremediler.

Bir başka yok edilmek istenen isim ise Ferdi’ydi. Sezona başlarken sol açık oynadı. Sonra sağ açığa alındı. Ardından ortanın solunda yer aldı. Birkaç haftadır sağ bek oynuyor. Oysa, çabuk oynayan, süratli ve ayaklarına hakim olan Ferdi, tıpkı Mesut ve İrfan gibi zincire vurulmuştu sağ bekte. Soru şu; Ferdi savunmada mı, yoksa forvette mi oynamalı?

Önemli 3 oyuncunun oynadıkları pozisyonlar takımın ofansif gücünü yok etti. Orta alanda oynayanlar; rakip ataklarını karşılamak bir yana, gelene geç dediler. Bir trafik memuru bile zaman zaman düdük çalar. Bunlar onu da yapmadılar. Değişmeyen yeşil ışık vaziyetindeler. Böyle olunca, savunma sürekli Göztepe forvetiyle burun buruna kaldı. Pozisyon verdiler doğal olarak.

Teknik kapasitesini ortaya koyamayan, üstelik fizik olarak da yerlerde sürünen Fenerbahçe’nin kazanması tamamen tesadüflere kalmıştı. Göztepe’nin attığı 12 şuta karşın 4 şut atabildiler. Bu sezonun en kötü istatistiği diyebiliriz. Elindeki oyuncuları kullanmasını bilmeyen Portekizli, şampiyonluk bekleyen taraftarı hayal kırıklığına uğratacak gibi. Takıntılarından vazgeçip, maçı çevirecek oyuncularına daha fazla özgürlük vermeli. Gereksiz yere koşan mı, kaliteli oynayan mı? Bu sorunun yanıtını Göztepe maçında bir kez daha gördük.

Trabzonspor’un 12 puan gerisinde olmak elbette büyük dezavantaj. Ancak, Fenerbahçe’nin kadrosu bu yarışı götürecek güçte. Tek sorun Portekizlinin inadı…

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