İbrahim Yıldız yazdı: "Harcama limitleri yetersiz kaldı" Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2023-2024 sezonu takım harcama limitleri ilan edilirken kulüpler, enflasyon, kur farkı ve asgari ücret artışının dikkate alınarak limitlerin yeniden hesaplanması gerektiği yönünde çalışma başlattı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Kulüpler Birliği'nde ortaya çıkan ortak görüşün TFF'ye iletildiğini belirtti ve bir yazı kaleme aldı: "Harcama limitleri yetersiz kaldı"

Futbol Federasyonu bir süre önce Süper Lig Kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı.

Ancak, artan maliyetler karşısında belirlenen harcama limitleri kulüpleri tatmin etmedi.

Kur farkı, enflasyon oranları, asgari ücret artışı dikkate alınarak harcama limitlerinin yeniden hesaplanması gerektiği yönünde ortak bir görüş ortaya çıktı.

Kulüplerden gelen talep doğrultusunda Kulüpler Birliği Vakfı’nın bu yönde bir çalışma yapacağını öğrendik.

Kulüplerin isteği doğrultusunda oluşturulacak limitlerin artırılması için Futbol Federasyonuna bir başvuru söz konusu.

Önümüzdeki hafta konuyla ilgili somut bir adım atılması bekleniyor.

Kulüplerin daha önce, şampiyonluk primlerinin 20 kulübe eşit olarak dağıtılması isteği Futbol Federasyonuna iletilmişti.

Futbol Federasyonunun, liglerin başlamasına sayılı günler kala gelen bu taleplere nasıl bir çözüm bulacağı şimdilik bilinmiyor.

Naklen yayın ücretlerinde bir iyileştirme bekleyen Süper Lig kulüplerinin, arka arkaya gelen istekleri doğal olarak Federasyonu zorda bırakacak gibi gözüküyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor dışında kalan kulüpler mali koşulların giderek zorlaşması sonucu bir belirsizlikle karşı karşıya.

4 büyüklerin yüksek maliyetli transferleri karşısında, haksız bir rekabetin olduğunu dile getiren kulüpler federasyonun alacağı kararları sabırsızlıkla bekliyor.

YAYIN GELİRLERİ ÇOK DÜŞÜK

Bilindiği gibi, futbol ekonomisinde kulüplerin en büyük gelir kaynağı yayınlardan elde edilen para.

Dünyanın birçok ülkesinde büyüyen ekonomi gelirleri artırırken, giderleri de artırıyor.

Futbol ekonomisinin milyarlarca dolarlık bir hacme ulaştığını görüyoruz.

Ülkemizde ise, farklı bir durum söz konusu. Giderler artarken, gelirler düşüyor.

Bunun en temel nedeni, Süper Lig’in kalite sorunu ile karşı karşıya olduğu.

Yayıncı kuruluşun Türkiye’de oynanan maçlara yurtdışında pazar bulamayışının somut göstergesi olarak da “kalite” öne sürülüyor.

Avrupa’nın 5 büyük ligi, İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya çeşitli gelir kalemleri dışında en büyük geliri naklen yayınlardan elde ediyor.

Bazı ülkelerde, yeni sezon maç yayın gelirleri netleşmedi ancak, geçen sezona baktığımız da bizim ülkemizle kıyaslanmayacak ölçüde fark olduğu bir gerçek.

İngiltere 4 milyar Euro ile başı çekerken, La Liga (İspanya) 2 milyar Euro, Bundesliga (Almanya) 1.4 milyar Euro, Serie A (İtalya) 1.2 milyar Euro, Lige 1 (Fransa) 700 milyon Euro, (bu sezon 1 milyar Euro) gibi yüksek meblağlar kulüplere dağıtıldı.

Ülkemizde ise, maçları yayınlayan kuruluşun verdiği para 100 milyon Dolar.

Bu paranın futbol Federasyonu payı düşünce kulüplere kalan miktar 80-90 milyon Dolar.

Harca, harca bitmez!

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SÜPER LİG'DE BU SEZONKİ HARCAMA LİMİTLERİ

Süper Lig Takımlar Takım Harcama Limiti (TL) %30 Sapma DahilTakım Harcama Limiti (TL) 1.Galatasaray 1.481.993 1.926.591 2.Fenerbahçe 1.477.590 1.920.867 3.Beşiktaş 824.736 1.072.157 4.Adana Demirspor 290.190 377.247 5.Medipol Başakşehir 334.277 434.561 6.Trabzonspor 992.606 1.290.388 7.VavaCars Fatih Karagümrük 136.154 177.000 8.Arabam.com Konyaspor 319.166 414.916 9.Yukatel Kayserispor 242.722 315.538 10.Kasımpaşa 117.584 152.859 11.MKE Ankaragücü 395.788 514.525 12.İstanbulspor 147.927 192.306 13.Fraport TAV Antalyaspor 124.888 162.355 14.Demir Grup Sivasspor 156.174 203.026 15.Corendon Alanyaspor 248.392 322.910 16.Gaziantep FK 260.500 338.650 17.Atakaş Hatayspor 332.867 432.727 18.Yılport Samsunspor 196.489 255.436 19.Çaykur Rizespor 196.489 255.436 20. Pendikspor 196.489 255.436