İbrahim Yıldız yazdı: "Sorun Milli Takım'da mı?"

Milli Takımlar sorumlusu Hamit Altıntop, ilginç açıklamalarda bulundu. Milli Takım'ın neden başarısız olduğunu çözmüş anlaşılan! Altıntop, “Son 6 aydır kötü oynuyoruz. Takım motivasyonunu yitirmiş…” dedi.

Bu işi çözmek için, Alman Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Kuntz’u göreve getirdiğini de öğrenmiş olduk.

Altıntop’a sormak gerekir. Bugüne kadar gördüğünüz sorunu gidermek için neden parmağınızı oynatmadınız?

İşin bu yanını tartışmak artık anlamsız…

Dünya Kupası’na katılmak adına çok önemli bir maçı kaybettiğimiz herkesin malumu. Norveç’i İstanbul’da yenebilsek şimdi farklı bir senaryo üzerine yorum yapabilirdik. Bugün Letonya maçımız var. Ardından Karadağ ve Cebelitarık. Üç maçta da galip gelmek yetmeyebilir. Biz kazanacağız, Norveç kaybedecek ki gruptan çıkabilelim.

Futbolda olmaz diye bir şey yok.

Dileyelim ve umut edelim ki Dünya Kupası’na katılırız. Elbette çok sevineceğiz. Gurur duyacağız.

Ancak işin asıl gerçek yanını görmek zorundayız.

'Günlük başarılar, inişli - çıkışlı grafik ülke futbolunu nereye götürür' sorusu masada duruyor.

Milli Takım'ın eski teknik direktörü Piontek, “Sık sık teknik adam değiştirmek istikrar getirmez. Tecrübeli ve gençlerden oluşan bir takım yaratmalı. Başarılı oyuncular kadroya alınmalı” diyor.

Ve ekliyor Piontek, “Altyapıları güçlendirin ve sistemi kurun” diye.

İşte, çarpıcı gerçek bu sihirli kelimede yatıyor. ALTYAPI.

Yeni teknik adam Alman Kuntz’un iyi bir yetiştirici olduğunu futbolu yakından takip edenler biliyor. Bu anlamda Türk futboluna katkı yapacağı bir gerçek.

Buradaki asıl soru Futbol Federasyonu Kuntz’dan nasıl yararlanacak? Tek başına Milli Takım sorumlusu mu olacak? Yoksa futbolumuza yön verecek yetkilerle mi görevlendirilecek?

Dileriz Kuntz bugüne dek göz ardı edilen altyapı sorununa el atar. Kulüplerin baştan savma özkaynak düzenine bir çeki düzen verir.

Norveç örneğini hatırlatmada yarar var. Bize karşı 5 önemli oyuncusundan yoksundular. Ancak öyle bir oyun planları var ki, kimi oynatsalar sistemin çarklarını işletiyorlar.

Futbola yatkın gençlerimizi yetiştirme konusunda başarılı olamadığımız bir gerçek. Bunun nedenini çok kez yazdık. Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Avrupa’nın önde gelen ülkeleri, kulüpleri bu konuda neler yapıyorlar diye bir inceleme yapmak çok da güç olmasa gerekir.

Yeter ki bu konuda ısrarcı olalım. Federasyonun konuyla ilgili yapacağı planlama çok önemli. Kulüpleri zorlayarak, gerekli maddi ve manevi koşulları sağlamak her şeyi değiştirebilir.

Sistemi kurmak adına, işin teknik tarafı, çalışma metodu, planlama, strateji bir bütün olarak ele alınmalı.

Bilindiği gibi günümüz futbolu her gün yeni arayışlar içerisinde. Örneğin kalecinin oyuna katılması gibi. Artık savunmadan başlayan organizasyon ön plana çıkıyor. Norveç karşılaşmasında çarpıcı biçimde gördük. Kalecimizin sürekli uzun top atması, savunmanın topu oyuna sokamayışı, orta alanda pas yapamayışımız, sürekli şişirme hava toplarını denememiz yanlıştı. Bu oyun anlayışı bizim sistemsizliğimizin çarpıcı görüntüsüydü.

Hamit Altıntop, Alman ekolü ile yetişmiş bir oyuncu. Aldığı eğitimi Kuntz’la birlikte gençlerimize de yansıtmak adına kolları sıvamasını bekliyoruz…