        Ibrahima Konate: Galatasaray'a yenilmemiz sürpriz değil - Futbol Haberleri

        Ibrahima Konate: Galatasaray'a yenilmemiz sürpriz değil

        Liverpool'un oyuncularından Ibrahima Konate, 1-0 yenildikleri Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a yenilmemiz sürpriz değil" dedi.

        Giriş: 01.10.2025 - 01:12 Güncelleme: 01.10.2025 - 01:12
        "Galatasaray'a yenilmemiz sürpriz değil"
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Liverpool'un defans oyuncusu Ibrahima Konate, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "GALATASARAY'A YENİLMEMİZ SÜRPRİZ DEĞİL"

        Konate, "Galatasaray'a yenilmemiz sürpriz değil. Çok güçlü bir takım ve onlara karşı oynamak da zor. Çılgın taraftarları ve atmosferleri var. Bunları zaten biliyorduk. Ama büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz çünkü penaltı nedeniyle 1-0 kaybettik. Bunun penaltı olup olmadığından emin değilim! Bunu aklımızda tutmalı ve sezonun geri kalanına odaklanmalıyız." dedi.

        Atmosfer hakkında görüşlerini aktaran Konate, "Ne atmosfer ama! "Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlardan bu tarz taraftarlarları biliyoruz! Bu futbolun bir parçası ama evimize puansız dönüyoruz. Bu bizim için üzücü." diye konuştu.

