ALTIN FİYATLARI 9 Aralık Cuma gününe yükselişle başladı. Özellikle geçtiğimiz gün yaşanan düşüşün ardından çeyrek ve gram altın fiyatları yeni günde değer artışı yönünde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve cenalı fiyatlar...

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