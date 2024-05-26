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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi: "Bakalım Kadıköy'de nasıl kutluyorlar!" - Galatasaray Haberleri

        Icardi: "Bakalım Kadıköy'de nasıl kutluyorlar!"

        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamladı. Karşılaşmanın ardından sezonu 25 golle gol kralı olarak tamamlayan Mauor Icardi, açıklamalarda bulundu. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 21:52 Güncelleme: 26.05.2024 - 21:52
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        "Bakalım Kadıköy'de nasıl kutluyorlar"
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        Icardi'nin açıklamaları şu şekilde:

        "Bir kez daha şampiyon olduk"

        "Bir kez daha şampiyon olduk. Sezon boyunca verdiğimiz emeğin karşılığını aldık. Yüzde 100'ümde olmadığım için üzgünüm ama yine de şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Mutlaka daha çok gol atardım. Sezon başında eleştiriler de oldu."

        "Bakalım Kadıköy'de nasıl bir kutlama yaşıyorlar"

        "Milyonlarca euro teklifler geldi. Ben buraya para için gelmedim şampiyonluk için geldim. Erden Timur'a da teşekkür ediyorum. Bakalım Kadıköy'de nasıl bir kutlama yaşıyorlar. Biz şimdi şampiyonluğu kutlayacağız."

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