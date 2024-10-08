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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi'den eleştirilere yanıt! - Galatasaray Haberleri

        Icardi'den eleştirilere yanıt!

        Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Son iki maçta etkisiz görüntü sergileyen Arjantinli, asist ve sarı-kırmızılılarda kazandığı kupa sayısını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 14:30 Güncelleme: 08.10.2024 - 14:31
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        Icardi'den eleştirilere yanıt!
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        Galatasaray milli maç arasına lider girerken Mauro Icardi'nin performansı da gündeme gelmişti.

        RFS ve Alanyaspor müsabakalarında etkisiz bir futbol oynayan Arjantinli yıldız eleştirilere yanıt verdi.

        Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Icardi, 83 maçta 58 gol attığını hatırlattı.

        Galatasaray'da üç kupa kazandığının altını çizen Icardi, söz konusu süreçte 22 golün hazırlayıcısı olduğunu da vurguladı.

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        İSABETLİ ŞUT ATAMAMIŞTI

        Arjantinli futbolcu RFS ve Alanyaspor müsabakalarını isabetli şut atamadan tamamlamış; Letonya'da 5, Alanyaspor müsabakasında ise 9 top kaybı yapmıştı.

        Alanyaspor müsabakası biter bitmez stattan erkenden ayrılan golcü oyuncunun izin günlerinde yurt dışına seyahat etmesi de Galatasaray taraftarının tepkisini çekmişti.

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