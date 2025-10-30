Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi'nin Galatasaray'da 100. maç heyecanı! - Galatasaray Haberleri

        Icardi'nin Galatasaray'da 100. maç heyecanı!

        Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Trabzonspor müsabakasında oynaması durumunda sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıkacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 11:00 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında cumartesi günü evinde Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'da Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi, bu müsabakada oynarsa kulüp tarihinde önemli bir başarıya daha imza atacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bordo-mavililere karşı görev vermesi durumunda Icardi, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi mücadelesini yapacak.

        2

        TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

        Mauro Emanuel Icardi Rivero, attığı gollerin dışında ikonik gol sevinci, sarı saçları, gol şarkısı ve sempatik hareketleriyle de sadece sarı-kırmızılı taraftarların değil, Türkiye'de birçok kişinin sevdiği biri oldu.

        3

        Bazı taraftarlar ona benzemek için saçlarını sarıya boyatırken, şarkıcı Simge Sağın'a ait 'Aşkın Olayım' şarkısı da listelerde uzun süre 1 numarada yer aldı. Çocuklar ise onun gol sevinciyle sürekli paylaşım yaparken, yıllar sonra da hatırlanacak görüntüler oluşturdu.

        4

        2022'DE KİRALIK, 2023'TE BONSERVİSİYLE

        Arjantinli futbolcu ilk olarak 2022 yılının yaz transfer döneminde Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Galatasaray'a geldi. Bu dönemde herkesin kalbini kazanan Icardi, bir sonraki sezon ise 30 Temmuz 2023 tarihinde 10 milyon Euro bonservis bedeliyle sarı-kırmızılılara kalıcı olarak katıldı.

        5

        İLK GOLÜ ALANYASPOR'A KARŞI

        Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla ilk golünü 23 Ekim 2022'de Süper Lig'in 11. haftasında İstanbul'da oynadıkları Alanyaspor maçında kaydetti. Icardi son olarak ise geçtiğimiz hafta konuk ettikleri Göztepe müsabakasında rakip fileleri havalandırdı.

        6

        99 MAÇ, 67 GOL

        Icardi, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 74, Şampiyonlar Ligi'nde 9, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'nde 6'şar, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da da 2'şer olmak üzere toplam 99 resmi müsabakada görev aldı. 32 yaşındaki futbolcu bu süreçte 67 kez de gol sevinci yaşadı.

        7

        2023-2024'TE GOL KRALI OLDU

        Galatasaray'ın şampiyonluklarında büyük rol oynayan Mauro Icardi, 2023-2024 sezonunda kişisel olarak önemli bir başarılı yakaladı. Söz konusu sezonda Süper Lig'de 34 müsabakada oynayan Arjantinli futbolcu, 25 kez rakip fileleri havalandırarak gol kralı oldu.

        8

        TALİHSİZ SAKATLIK...

        Galatasaray'da çok önemli performans sergileyen Mauro Icardi, 3. sezonunda kötü günler yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım 2024 tarihinde RAMS Park'ta İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sakatlanan Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmişti. Uzun bir tedavisi süreci geçiren 32 yaşındaki futbolcu, 15 Ağustos 2025 tarihinde ligdeki Fatih Karagümrük mücadelesiyle 281 gün sonra sahalara göndü.

        9

        5 KUPA KAZANDI

        Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Galatasaray kariyerinde birçok başarıya imza attı. 32 yaşındaki futbolcu, 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk yaşarken, 2023-2024 sezonunda TFF Süper Kupa ve 2024-2025 sezonunda da Türkiye Kupası'nı kazandı.

        10

        TARİHE GEÇMEYE 6 GOL KALDI

        Bütün bu başarılarının yanında Mauro Icardi, Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu da olmak istiyor. Icardi'nin bu hedefine ulaşması için 72 golü bulunan sarı-kırmızılıların efsanesi Gheorghe Hagi'yi geçmesi gerekecek. Icardi 6 gol daha atması halinde Galatasaray'ın en golcü yabancı futbolcu ünvanının yeni sahibi olacak.

        11

        DERBİLERDE 8 GOLÜ VAR

        32 yaşındaki futbolcu, derbilerde gösterdiği performansla da takımının kazanmasında önemli katkılar verdi. Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 5 maçta 3 gol kaydederken, Beşiktaş ile 7 müsabakada da 5 gol sevinci yaşadı. Icardi böylece iki takıma karşı oynadığı derbilerde toplam 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

        Mauro Icardi kiralık olarak geldiği ilk sezon 99 numaralı formayı giyerken, daha sonra ise 9 numaraya geçiş yaptı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Yabancıların derbisi!
        Yabancıların derbisi!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        Google ve Amazon'da İsrail'e şifreli uyarı
        Google ve Amazon'da İsrail'e şifreli uyarı
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Hollanda'da aşırı sağa ağır darbe
        Hollanda'da aşırı sağa ağır darbe
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?