Icardi'nin Galatasaray'da 100. maç heyecanı!

TARİHE GEÇMEYE 6 GOL KALDI

Bütün bu başarılarının yanında Mauro Icardi, Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu da olmak istiyor. Icardi'nin bu hedefine ulaşması için 72 golü bulunan sarı-kırmızılıların efsanesi Gheorghe Hagi'yi geçmesi gerekecek. Icardi 6 gol daha atması halinde Galatasaray'ın en golcü yabancı futbolcu ünvanının yeni sahibi olacak.