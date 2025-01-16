"Icardi'nin sevgilisi hamile" iddiası
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez'in hamile olduğu iddia edildi
2014 yılında evlendiği Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde adının aşk dedikodularına karıştığı China Suarez ile birlikte olduğunu duyurmuştu.
Çift, hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
America TV'de yayınlanan LAM programında konuşan gazeteci Yani Latorre, Icardi ile Suarez'in bebek beklediğini ileri sürdü.
Latorre, hamilelik haberini dört farklı kaynaktan doğrulattığını belirtti.
Hamilelik iddiasıyla ilgili çiftten henüz bir açıklama gelmedi.
Icardi'nin, Wanda Nara ile evliliğinden Francesca ve Isabella adında iki kızı bulunuyor.
China Suarez'in ise, oyuncu Nicolás Cabré ile evliliğinden Rufina adında bir kızı dünyaya geldi. Benjamín Vicuña ile ikinci evliliğinden Magnolia adında bir kızı, 2020'de ise Amancio adında üçüncü çocuğu oldu.