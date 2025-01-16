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        Haberler Dünyadan "Icardi'nin sevgilisi Mauro Icardi hamile" iddiası - Magazin haberleri

        "Icardi'nin sevgilisi hamile" iddiası

        Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez'in hamile olduğu iddia edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 18:11 Güncelleme: 16.01.2025 - 18:28
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        2014 yılında evlendiği Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde adının aşk dedikodularına karıştığı China Suarez ile birlikte olduğunu duyurmuştu.

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        Çift, hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

        America TV'de yayınlanan LAM programında konuşan gazeteci Yani Latorre, Icardi ile Suarez'in bebek beklediğini ileri sürdü.

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        Latorre, hamilelik haberini dört farklı kaynaktan doğrulattığını belirtti.

        Hamilelik iddiasıyla ilgili çiftten henüz bir açıklama gelmedi.

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        Icardi'nin, Wanda Nara ile evliliğinden Francesca ve Isabella adında iki kızı bulunuyor.

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        China Suarez'in ise, oyuncu Nicolás Cabré ile evliliğinden Rufina adında bir kızı dünyaya geldi. Benjamín Vicuña ile ikinci evliliğinden Magnolia adında bir kızı, 2020'de ise Amancio adında üçüncü çocuğu oldu.

        #China Suarez
        #Mauro Icardi
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