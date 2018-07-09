Bodrum’da yaşayan evli ve bir çocuk babası adam, içecek almaya çalıştığı buzdolabından elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Ortakent Yahşi Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşi ve çocuğuyla Ortakent Yahşi sahiline giden işletmeci 45 yaşındaki Volkan Gülenç, denize girdiği otelin buzdolabından içecek almak istedi. Elektrik akımına kapılan Gülenç, bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden otel personeli yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olay yerinde kalbi duran yaralıyı ambulansa alan sağlık ekipleri, Volkan Gülenç'i ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Gülenç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Volkan Gülenç’in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.