İçi altın ve para dolu çanta sahibine teslim edildi
Kırıkkale'de devriye gezen polis ekiplerince bulunan, içinde altın ve para olan çanta sahibine teslim edildi
Kırıkkale'de içi para ve altın dolu çanta çok geçmeden sahibini buldu.
Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yolda küçük bir el çantası buldu.
Ekipler, çantada 10 çeyrek ve 2 tam altın, 1600 dolar, 600 euro, 65 Suudi Arabistan riyali ve N.K'ye ait kimlik olduğunu tespit etti.
Cumhuriyet Polis Merkezi'ne çağrılan N.K'ye çantası teslim edildi.
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