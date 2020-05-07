İçi baklalı gondol köfte

(6 Kişilik)
Malzemeler:
600 gram dana kıyma
1 adet yumurta
1 dilim bayat ekmek içi
1 adet soğan
Yarım kilogram iç bakla
3 dal yeşil soğan
6-7 dal dereotu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber
Hazırlanışı:
Soğanları rendeleyin. Kıyma, yumurta, ekmek içi, soğan, tuz ve karabiber ekleyip iyice yoğurun. Harcı bu şekilde bir süre dinlenmeye bırakın. ‹ç baklaları yıkayıp tencereye alın. Üzerine kıyılmış yeşil soğan, dereotu, zeytinyağı, tuz koyup, az su ilave ederek yumuşayıncaya kadar pişirin. Köftelerden limon büyüklüğünde bezeler koparıp, elinizi suyla ıslatıp, mekik şekli verin. Fırın kabına yerleştirin. 200 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika pişirip çıkarın. Ortalarına bakla doldurup, tekrar 10 dakika süreyle fırında bekletip servise verin.
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