        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı: Bu görüntüler bize yakışmıyor

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı: Bu görüntüler bize yakışmıyor

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye atan ve kendisini uyaran motosikletliye tepki gösteren sürücüye cezai işlem uygulandığını duyurdu. Sürücünün ehliyetinin geçici olarak iptal edildiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 19:35 Güncelleme: 16.10.2025 - 19:35
        'Bu görüntüler bize yakışmıyor'
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adana’da yaşanan trafik ihlaline ilişkin görüntüleri aktararak tepki gösterdi. Yerlikaya paylaşımında, “Bu görüntüler bize yakışmıyor” ifadelerini kullandı.

        Adana’da bir sürücünün ters yönde araç kullanırken, kendisini uyaran motosikletliye “Trafik polisi misin? İstediğim yerden giderim” sözleriyle karşılık verdiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin ardından harekete geçen Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakadan kimliğini tespit ettikleri S.İ.Ö. isimli sürücüyü yakaladı.

        Yapılan incelemelerde sürücünün belgesinin geçici olarak iptal edildiği belirlendi. S.İ.Ö.’ye “Ters yönde araç kullanmak” ve “Sürücü belgesi iptal edildiği hâlde araç kullanmak” maddelerinden idari para cezası uygulandı.

        Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca trafik güvenliğine ilişkin verileri hatırlattı:

        2024 yılı içinde ters yönde araç kullanımı nedeniyle 2 bin 836 kazanın meydana geldiğini, bu kazalarda 52 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 758 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

        Yerlikaya, açıklamasında şu vurguyu yaptı: “Trafik sadece bireysel bir mesele değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Trafik kuralları; birbirimize duyduğumuz saygının, değerlerimizin ve toplumsal davranışlarımızın aynasıdır.”

