İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyarbakır açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / DHA

Twitter hesabından saldırıyı duyuran Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir.

Herhangi bir zaiyat yoktur."

— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) May 18, 2021

Saldırı girişimiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) da açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır" denildi.

MSB tarafından yapılan açıklamada "Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00.30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir. Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır" ifadeleri kaydedildi.