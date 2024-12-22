İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sarıkamış şehitlerini andı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Sarıkamış'ın, en zor şartlarda dahi "önce vatan" diyen kahramanların, Mehmetçiklerin tarihe geçen haykırışları olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihin o en soğuk gününde vatan aşkıyla çarpan o kalpler; yüreğimizin en müstesna yerinde duruyor. Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılında şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun."