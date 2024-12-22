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        Haberler Gündem İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sarıkamış şehitlerini andı

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sarıkamış şehitlerini andı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 17:32 Güncelleme: 22.12.2024 - 17:32
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sarıkamış şehitlerini andı
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        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Sarıkamış'ın, en zor şartlarda dahi "önce vatan" diyen kahramanların, Mehmetçiklerin tarihe geçen haykırışları olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Tarihin o en soğuk gününde vatan aşkıyla çarpan o kalpler; yüreğimizin en müstesna yerinde duruyor. Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılında şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun."

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