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İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bekçilerle birlikte suç oranları düştü

Çarşı ve mahalle bekçileri ve ülke genelinde eş zamanlı yürütülen Güven-Huzur Uygulamaları, mal varlığına karşı işlenen suçları azalttı. 2018'in 10 aylık döneminde, mal varlığına karşı yoğun işlenen asayiş suçları yüzde 25,5 azaldı. Evden hırsızlıkta yüzde 28'lik, otodan hırsızlıkta yüzde 33'lük azalma görüldü. Oto hırsızlığında azalış yüzde 35,5 buldu. Mal varlığına karşı işlenen tüm olayların yüzde 44'ü aydınlatıldı

11.11.2018 - 12:15 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç gibi mal varlığına karşı yoğun işlenen asayiş suçlarında  bu yılın 10 ayında yüzde 25,5'lik azalma  sağlandı. Ayrıca 2017 yılının 10 ayılık döneminde  mal varlığına karşı işlenen tüm olayların aydınlatma oranları yüzde 38 iken, bu yıl bu oran  yüzde 6 artış göstererek yüzde 44'e ulaştı.

Asayiş politikalarının uygulanması, şehirlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, sokakta polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması ve ülke genelinde uygulanan eş zamanlı Güven - Huzur Uygulamaları  malvarlığına karşı işlenen tüm suçları ciddi oranda azalttı.

YOĞUN İŞLENEN SUÇLARDA AZALMA YÜZDE 25,5

Bu yılın 10 ayında mal varlığına karşı yoğun işlenen asayiş suçları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,5 azaldı. Bu yılın 10 aylık döneminde mal varlığına karşı işlenen tüm suçları aydınlatma oranında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6’lık bir artış yaşandı. Bu yıl mal varlığına karșı işlenen tüm olayların  yüzde 44'ü aydınlatıldı.

OTO HIRSIZLIĞI YÜZDE 35,5, EV HIRSIZLIĞI YÜZDE 28 AZALDI

Geçen yılın 10 aylık dönemine göre, bu yıl mal varlığına karşı işlenen suçlardan en dikkat çeken suç türlerinde ciddi  bir azalma görüldü. Buna göre; oto hırsızlığı yüzde 35,5, otodan hırsızlık yüzde  33, ikametten hırsızlık yüzde 28, işyerinden hırsızlık yüzde 26, yankesicilik yüzde 24,5, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yüzde 23, kapkaç yüzde  21, yağma (gasp) yüzde 13, dolandırıcılık yüzde  6,4 oranında düşüş yaşandı.

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