Hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç gibi mal varlığına karşı yoğun işlenen asayiş suçlarında bu yılın 10 ayında yüzde 25,5'lik azalma sağlandı. Ayrıca 2017 yılının 10 ayılık döneminde mal varlığına karşı işlenen tüm olayların aydınlatma oranları yüzde 38 iken, bu yıl bu oran yüzde 6 artış göstererek yüzde 44'e ulaştı.

Asayiş politikalarının uygulanması, şehirlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, sokakta polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması ve ülke genelinde uygulanan eş zamanlı Güven - Huzur Uygulamaları malvarlığına karşı işlenen tüm suçları ciddi oranda azalttı.

YOĞUN İŞLENEN SUÇLARDA AZALMA YÜZDE 25,5

Bu yılın 10 ayında mal varlığına karşı yoğun işlenen asayiş suçları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,5 azaldı. Bu yılın 10 aylık döneminde mal varlığına karşı işlenen tüm suçları aydınlatma oranında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6’lık bir artış yaşandı. Bu yıl mal varlığına karșı işlenen tüm olayların yüzde 44'ü aydınlatıldı.

OTO HIRSIZLIĞI YÜZDE 35,5, EV HIRSIZLIĞI YÜZDE 28 AZALDI

Geçen yılın 10 aylık dönemine göre, bu yıl mal varlığına karşı işlenen suçlardan en dikkat çeken suç türlerinde ciddi bir azalma görüldü. Buna göre; oto hırsızlığı yüzde 35,5, otodan hırsızlık yüzde 33, ikametten hırsızlık yüzde 28, işyerinden hırsızlık yüzde 26, yankesicilik yüzde 24,5, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yüzde 23, kapkaç yüzde 21, yağma (gasp) yüzde 13, dolandırıcılık yüzde 6,4 oranında düşüş yaşandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ