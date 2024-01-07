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        Haberler Gündem Politika İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'düzensiz göçmen' görüntülerine açıklama

        İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'düzensiz göçmen' görüntülerine açıklama

        İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, sosyal medyada yayımlanan düzensiz göçmenlerin kolluk kuvvetlerince yakalanmasına ilişkin görüntülerin bir yıl öncesine ait olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 00:52 Güncelleme: 07.01.2024 - 00:52
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        'Düzensiz göçmen' görüntülerine açıklama
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        Başkanlıktan yapılan açıklamada, eski tarihli görüntülerin yeni tarihliymiş gibi "Polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonun dorsesinden onlarca kaçak çıkıyor." başlığıyla yeniden dolaşıma sokulduğu belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bahse konu eski görüntüler, art niyetli şekilde yeniymiş gibi servis edilerek, halkı yanıltmayı ve büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz düzensiz göçle mücadeleyi karalamayı amaçlamaktadır.

        Görüntülere konu düzensiz göçmenler, 1 yıl önce, 5 Ocak 2023'te kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanmış ve akabinde sınır dışı edilmiştir. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suretiyle halk arasında endişe, korku veya panik yaratmaya çalışan ve devlet kurumlarını aşağılayan söz konusu sosyal medya hesabı hakkında gerekli yasal süreç başlatılmıştır."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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