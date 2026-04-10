        İçişleri Bakanlığı'ndan "sarı" kodlu uyarı

        İçişleri Bakanlığı sağanak ve kar yağışı nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 19:06 Güncelleme:
        İçişleri Bakanlığı'nın hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

        Paylaşımda, yarın Osmaniye ve Hatay çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

        Yarın ve pazar günü Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane'nin güney çevrelerinde, Bingöl'ün doğusu, Erzurum, Muş, Bitlis, Diyarbakır'ın kuzeyi, Siirt, Batman'ın kuzeyi, Van'ın batısı ve Şırnak'ta aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli yağışın etkili olacağı ifade edildi.

        Yağışların 1600 metre rakım üzeri yüksekler ile yarın akşam saatlerinden sonra Erzurum, Bitlis ve Ardahan'da kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği bildirildi.

        Vatandaşların ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Çağrı Bey Somali'de
        İlk 11'ler belli oldu!
        Transit vize sorunu çözüldü
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
