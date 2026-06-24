İçişleri Bakanlığı sahipsiz köpek saldırısında belediyenin ihmali bulunduğunu tespit etti

Van’ın Saray ilçesinde 29 Nisan 2026 tarihinde yaşanan sahipsiz köpek saldırısına ilişkin yürütülen inceleme tamamlandı. Saldırıda 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetmiş, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy ise yaralanmıştı.

Bakanlık açıklamasına göre, olayın ardından Mülkiye Müfettişi tarafından yapılan incelemede Saray Belediyesi’nin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonuna ilişkin yasal yükümlülükleri değerlendirildi.

BELEDİYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İNCELENDİ

Yapılan incelemelerde, Saray Belediyesi’nin sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu konusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediği belirlendi.

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Açıklamada, vatandaşlar, muhtarlar ve resmi kurumlar tarafından çok sayıda yazılı ve sözlü başvuru yapılmasına rağmen belediyenin herhangi bir toplama faaliyeti yürütmediğinin tespit edildiği kaydedildi.

ARAÇ İDDİASI TUTANAKLARLA ÇÜRÜTÜLDÜ

Belediyenin sahipsiz hayvanları toplamama gerekçesi olarak “araç bulunmadığı” yönünde savunma yaptığı belirtildi. Ancak inceleme kapsamında, ilgili hizmet aracının belediyeye iade edildiğinin resmi tutanaklarla ispatlandığı ifade edildi.

BAŞKAN HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ

İlgili tarafların ifadeleri ve somut belgeler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda, yaşanan olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildi.

Bakanlık açıklamasında, vatandaşların can güvenliğinin korunması ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesinin sağlanması konusunda kararlılığın sürdürüleceği vurgulandı.