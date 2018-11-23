SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
personel alımı
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

İçişleri Bakanlığına 45 il göç uzman yardımcısı alınacak

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına yazılı ve sözlü sınavla 45 il göç uzman yardımcısı alınacak

23.11.2018 - 05:25 | Güncelleme: AA

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sınava başvuracakların en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmeleri ve 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Ayrıca adayların başvuru tarihinin son günü itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmaları şartı aranıyor.

AA'nın haberine göre; yazılı giriş sınavının başvuruları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından elden ya da posta yoluyla kabul edilecek.

İSTENEN BELGELER

Başvuruda adaylardan "https://aybu.edu.tr/gpm" adresinden elde edecekleri müracaat belgesi doldurulmuş olarak ıslak imzalı ve beraberinde bir vesikalık fotoğraf ile ilgili KPSS puan türünü gösterir ÖSYM sonuç belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve lisans mezuniyetlerini gösteren lisans diplomalarının fotokopisi istenecek.

Giriş sınavı başvuruları 26 Kasım Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp 7 Aralık Cuma günü 17.00'de sona erecek. Posta yoluyla gönderilen başvurularda gönderilme tarihi dikkate alınacak.

Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri 14 Aralık'ta "https://aybu.edu.tr/gpm" internet adresinden ilan edilecek, adaylara başka herhangi bir bilgilendirme yapılmayacak.

Sınava girmeye hak kazandığı listede ilan edilen adaylar 21 Aralık Cuma günü saat 16.00'ya kadar sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 85 lira sınav ücretini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank Ankara Merkez Şubesi hesabına yatıracak.

Başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecek.

İLK SINAV 23 ARALIK'TA

Giriş sınavı yazılı bölümü 23 Aralık Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak ve test usulünde gerçekleştirilecek sınavın süresi 120 dakika olacak.

Giriş sınavında başarılı olanlar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak belirlenen kadronun 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X